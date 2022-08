Calabria in versi 2022: il 17 agosto l’evento finale del concorso letterario

L’Associazione Culturale Calabria Contatto ha il piacere di invitarvi all’evento finale della quarta edizione del Concorso Letterario “Calabria in versi”, che si terrà il prossimo 17 agosto.

L’edizione 2022 del concorso letterario Calabria in versi si avvia alla sua conclusione dopo un lungo ed emozionante percorso. Il tema su cui gli artisti si sono cimentati è “Calabria, natura e paesaggio: sublime bellezza”.

Sono state oltre 100 le opere regolarmente in gara, distribuite nelle due sezioni del concorso: poesia e il racconto breve.

La giuria tecnica della sezione “poesia”, composta da Federica Nanci (Autrice, vincitrice del concorso letterario Calabria in Versi 2021), Doris Bellomusto (Autrice, vincitrice del concorso letterario Calabria in Versi 2020), Roberta Cricelli (Autrice, vincitrice del concorso letterario Calabria in Versi 2019), Teresa Rizzo (Presidente della Società Dante Alighieri Comitato di Catanzaro), Vincenzo Montisano (Autore e membro del collettivo “La Masnada”), Simone Migliazza (Autore), Pasquale Rogato (Attore della Compagnia del Teatro di MŪ), ha selezionato la decina di opere finaliste successivamente sottoposte a voto popolare.

La giuria tecnica costituita da Samuele Abagnato (Autore, vincitore del concorso letterario Calabria in Versi 2021 sezione racconto breve), Valerio De Nardo (Autore e membro del collettivo di scrittura Lou Palanca), Rita Maria Militi (docente e membro della Società Dante Alighieri Comitato di Catanzaro), Marco Angilletti (Autore), Elisa Chiriano (Insegnante, bookstagrammer di @io.recensisco e speaker radiofonica di Radio Ciak) Felice Foresta (Autore), Salvatore Emilio Corea (Direttore Artistico Edizione Straordinaria Soc.Coop/Scuola di Teatro Enzo Corea) ha invece selezionato le opere vincitrici della sezione “Racconti brevi”.

L’evento conclusivo di Calabria in Versi 2022 si terrà mercoledì 17 agosto dalle ore 18:00 nella meravigliosa cornice del Parco Archeologico Nazionale di Scolacium, a Roccelletta di Borgia (CZ). Sarà una nuova occasione per vivere le emozioni dell’arte in un luogo di assoluto fascino e fortemente rappresentativo della nostra cultura.

L’enunciazione delle poesie sarà a cura degli artisti di Edizione Straordinaria Soc.Coop. – Compagnia del Teatro di Mù, mentre il violino di Annamaria Schipani sarà il protagonista degli spazi musicali.

Durante l’evento saranno consegnati ai primi tre posizionati nelle due categorie del concorso i trofei realizzati dallo scultore calabrese Giuseppe Nisticò. I finalisti della sezione dedicata alla poesia riceveranno un riconoscimento.

Durante l’evento verrà presentato il booklet di Calabria in Versi 2022. Il volume raccoglie i migliori componimenti in gara e una raccolta fotografica selezionata da Anna Maria Nanci in collaborazione con Ettore Ruga dell’Associazione Fotografica Cromatica.

L’appuntamento per l’evento finale del Concorso Letterario Calabria in Versi 2022 è mercoledì 17 agosto, dalle ore 18:00, presso il Parco Archeologico Nazionale di Scolacium, a Roccelletta di Borgia (CZ).

L’Associazione Culturale Calabria Contatto esprime un sincero ringraziamento ai sostenitori di Calabria in Versi 2022: Morfeo – Tecnologie per il riposo, la società Santise Srl e la libreria Ubik Catanzaro.

Merita inoltre una menzione di merito Radio CIAK, la radio ufficiale del concorso letterario, che ha seguito Calabria in Versi 2022 fin dai nastri di partenza. I progetti culturali si muovono sull’organizzazione, sulla preparazione e sull’entusiasmo, ma sono impossibili da realizzare senza l’apporto dell’imprenditoria illuminata.