Ludovica Cosenza eletta Miss Sorriso a ‘Miss Medea Beach’

Si è svolta a Montepaone Lido nel catanzarese la serata dedicata alla Prima edizione del Concorso ‘Miss Medea Beach e Miss Medea Beach Baby’, in collaborazione con Miss Informissima. L’evento è stato presentato dall’attore calabrese Rino Rodio ed è stato organizzato dal patron regionale di Miss Informissima, Antonio Fontanella. Una delle ragazze protagoniste della kermesse è stata sicuramente la catanzarese Ludovica Cosenza che ha ottenuto quella di Miss Sorriso.

17 anni per Ludovica che frequenta il Liceo Linguistico ‘Fermi’ a Catanzaro e studia recitazione teatrale nella scuola di ‘Enzo Corea’ con grande passione dedizione. Sogni nel cassetto: fare parte del mondo della moda e divenire un’attrice per la bella miss.

Non è stato il primo successo della stagione estiva per Ludovica che ha conquistato fasce anche ad altri concorsi quali ‘Una Ragazza per il Cinema’ e ‘Venere d’Italia’. Inoltre, la Cosenza sarà finalista nazionale per Miss Informissima scegliendo di dedicarsi a quest’ultimo concorso ed andrà a Cattolica nel mese di settembre.

“Non me l’aspettavo di trionfare perché c’erano tante belle ragazze. Sono stata felice perché è comunque una grande soddisfazione”.