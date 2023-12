Sicurezza alimentare e sui luoghi di lavoro al meeting ADA Calabria

Al Park Hotel le Dune di Giovino si è tenuto il meeting dell’associazione di hôtellerie ADA Calabria per un approfondimento e un confronto tra i soci su Haccp, sicurezza sui luoghi di lavoro, normativa, ispezioni e nuove tecnologie.

In questa nuova location alberghiera, gestita dal socio Tommaso Borelli, la società di consulenza “Chemichal Services” rappresentata dall’amministratore Franco De Salvo e dal responsabile territoriale Calabria Sud, Salvatore Oppedisano, ha presentato l’individuazione dei fattori di rischio connessi allo specifico tipo di attività soggetta all’applicazione del D.lgs. 81/08. Gli interventi di De Salvo e Oppedisano hanno indicato i ruoli e le responsabilità delle figure apicali in hotel riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro, anche in campo alimentare, tali da rivestire un ruolo di garanzia sui quali ricadono determinati obblighi e compiti. Si è posta l’attenzione anche sugli aspetti documentali della valutazione dei rischi e del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, che si differenziano sebbene simili per alcuni aspetti.

L’amministratore De Salvo nel tracciare la prevenzione della legionellosi e l’importanza della formazione e dell’addestramento degli operatori, ha promosso il gestionale “Haccpok.it”, strumento in cloud con applicazioni dedicate per facilitare notevolmente le ispezioni e la raccolta documentale, favorendo la tracciabilità delle aziende con gli organi di controllo e vigilanza.

Al meeting è stato presentato anche l’hub digitale del turismo italiano (TDH), avviato in ambito di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che rende possibile la risposta degli operatori turistici italiani alle continue sfide del mercato. Il TDH promoter della regione Calabria, Marco Borgese, già segretario regionale dell’associazione direttori d’albergo, ha illustrato la porta d’accesso privilegiata tra la domanda e l’offerta turistica in Italia che è data dal portale Italia.it, quale strumento di promozione dei servizi resi disponibili sulla piattaforma “Tourism Digital Hub”. Il promoter Borgese ha posto l’attenzione sull’ecosistema turistico regionale e sui soggetti coinvolti dal progetto del Ministero del Turismo e quali siano gli obiettivi strategici per aumentare progressivamente il valore aggiunto delle imprese della filiera turistica, che avranno dei benefici di visibilità e accesso a dati statistici aggiornati con servizi per il supporto alla digitalizzazione e titolo preferenziale nei prossimi bandi ministeriali.

Il delegato regionale dei direttori d’albergo della Calabria, Francesco Gentile, durante la cena di gala per il consueto scambio di auguri ha affermato:“Con questo meeting chiudiamo il 2023 e sono fiero di annunciare che l’ADA Calabria ha ottenuto un riconoscimento prestigioso dalla Giunta nazionale, che ha scelto la destinazione turistica calabrese per la prossima assemblea nazionale, prevista dal 4 al 6 aprile prossimo. Un evento che ci gratifica e ci vedrà promotori di un programma mirato per accogliere i soci italiani a scoprire la meta culturale calabrese. Con il direttivo intendiamo ringraziare la Chemichal Services per aver arricchito la nostra conoscenza sui rischi dell’applicazione del D.lgs. 81/08. Ci complimentiamo col nostro socio Borgese per l’incarico professionale all’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche ed esprimiamo gratitudine per aver scelto la nostra associazione per la prima presentazione del progetto in Calabria”.

Durante il gala i soci Gianluca Marino e Tommaso Borelli sono stati insigniti direttori dell’anno per essersi distinti nei propri ambiti.