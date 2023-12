Giuseppe Grillo confermato alla guida del Sindacato Italiano Militare (SIM) Carabinieri della Calabria

Si è tenuto a Gizzeria, presso la sala conferenze dell’Hotel Mare Chiaro, il 2° Congresso Regionale del Sim Carabinieri “Calabria”. Alla presenza del Segretario Generale Nazionale Antonio Serpi, del Presidente Giuseppe Bonadonna e del Vice Presidente Claudio Galioto, dei Segretari Nazionale Antonio Aprile e Rosario Iavarone e dei Capi Dipartimenti Giuseppe Bivona e Vincenzo Piscopo, sono confluiti, da ogni parte della Calabria, circa cinquanta grandi elettori che hanno dato piena e unanime fiducia all’operato del già Segretario Generale Regionale Giuseppe Grillo ed a tutta la Segreteria Regionale. Una squadra, in parte rinnovata, con la promozione di Gaetano Cassata a Segretario Generale Regionale Aggiunto e l’ingresso in Segreteria di Giovanni Carlino, Daniele Chessari e Giuseppe Di Puglia Pugliese.

Il confermato Giuseppe Grillo, nella relazione finale, ha voluto ringraziare gli oltre settanta dirigenti locali che, ogni giorno, con sacrificio e abnegazione, si prodigano per essere vicini ai colleghi.

“Siete stati autori di un’organizzazione che non esisteva e che oggi appare meravigliosa e con fondamenta forti. Abbiamo dimostrato che le cose si possono fare bene e che la soddisfazione ricavata dai sacrifici, gratifica molto più di una poltrona su cui accomodarsi.

Noi del SIM Calabria non abbiamo fallito un obiettivo, abbiamo reagito ad ogni stimolo per arrivare agli scopi prefissati. Nella sola Calabria siamo il riferimento di 1500 colleghi. Siamo stati leali, onesti e altruisti e questo ci rende un esempio e una guida per tutto il resto d’Italia. Abbiatene consapevolezza e siatene orgogliosi”.

Nella presentazione della Segreteria e del Consiglio, anch’esso in parte rinnovato, è stato riservato un caloroso tributo a Fabrizio Villa che, dopo essersi enormemente speso nello svolgimento nel ruolo di Segretario Generale Aggiunto, entrerà a far parte del Direttivo Nazionale.

Segreteria Regionale SIM Carabinieri Calabria

Giuseppe Grillo – Segretario generale regionale

Onofrio Massarotti – Segretario generale aggiunto vicario

Gaetano Cassata – Segretario generale aggiunto

Segretari Regionali – Giovanni Carlino, Daniele Chessari, Leonardo Citino, , Vincenzo Delle Cave, Giuseppe Di Puglia Pugliese, Giuseppe Laugelli, Giampaolo Maisto, Francesco Ponzo.

Consiglio regionale SIM Carabinieri Calabria

Giuseppe Armaleo, Giuseppe Fasano, Liborio Passarelli, Riccardo Perrone, Eugenio Riccio, Francesco Tallarico, Antonio Valenti.