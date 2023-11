Premio Internazionale Mondello: gli studenti del Telesio rappresentano la Calabria

In occasione dei 10 anni del Premio Mondello Giovani, all’Interno del prestigioso Premio Internazionale Mondello, giunto ormai alla 49^ edizione, la Fondazione Sicilia ha voluto celebrare in grande l’anniversario coinvolgendo scuole di tutto il sud (Calabria, Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna) e anche del Piemonte, dal momento che il Mondello viene organizzato in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino. Circa 300 studenti, perciò, componenti la giuria del Mondello Giovani, sono stati invitati a leggere, recensire e votare il libro del cuore fra i tre libri vincitori: “Come d’Aria” di Ada d’Adamo, “La Fortuna” di Valeria Parrella e “Solo Vera è l’estate” di Francesco Pecoraro. Il Liceo Telesio, insieme al Liceo Scientifico Berto di Vibo, è stato selezionato per la Calabria e ha partecipato con 10 studenti, provenienti da diverse classi dell’ordinamento e dai diversi indirizzi e guidati dalla prof.ssa Rosanna Tedesco. La Fondazione, a conclusione delle attività svolte a scuola, ha convocato e squisitamente ospitato a Palermo tutti i giurati, offrendo loro la possibilità di incontrarsi, di visitare insieme luoghi significativi della città, di vivere esperienze culturalmente stimolanti attraverso incontri dedicati e di partecipare infine alla serata di premiazione con un parterre di tutto rispetto. Oltre ai tre autori vincitori c’erano anche Giuseppe Patota, premio Opera Critica e Lella Paladino, premio Speciale del Presidente della Fondazione Sicilia. Infine, per il Premio Autore Straniero, conferito in passato a ben 11 scrittori successivamente insigniti del Nobel per la letteratura, era presente Julian Barnes, un mostro sacro, anche lui in odor di Nobel. Insomma una esperienza di immersione vivificante nella letteratura “alta” quella che permette di conoscere e di conoscersi, di confrontarsi con temi e situazioni che contribuiscono alla crescita dei nostri giovani, di valorizzare la cultura come strumento che costruisce ponti e avvicina realtà diverse. Gli studenti del Telesio tornano arricchiti ed entusiasti.