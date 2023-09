Arriva Sportcity Day a Reggio Calabria: domenica 24 settembre appuntamento sul Lungomare Falcomatà

Tutto pronto per Domenica mattina 24 Settembre nello splendido scenario del Lungomare Falcomatà e dell’Arena dello Stretto per lo Sportcity Day, l’evento cittadino organizzato dalla Fondazione Sportcity con la partecipazione di oltre 150 città Italiane.

Sarà una giornata di sport e benessere per tutti i cittadini di ogni fascia di età, che si cimenteranno liberamente in tantissime attività sportive, insomma, una palestra a cielo aperto!

Il delegato Calabria Giandomenico Stilo esprime la propria felicità per la realizzazione dell’evento in tante città della Calabria ed invita i reggini di tutte l’età a partecipare allo SportCity Day: “ Sarà una giornata dedicata allo sport ed al benessere psico fisico . La Fondazione si propone di diffondere il messaggio di una rivoluzione dolce, attenta alle città e al cittadino.

Le città, con i propri spazi verdi e centri di aggregazione, svolgono un ruolo centrale nel processo di sportivizzazione dell’individuo su tutto il territorio, rendendo tutti i cittadini protagonisti del cambiamento. Un cambiamento che però passa anche attraverso la ricerca di uno stile di vita più sano con la pratica di sport all’aperto.

La Fondazione Sportcity promuove l’idea di vedere lo sport come strumento per il benessere dei cittadini partendo dalla trasformazione di piazze, parchi e lungomare in luoghi che favorisca l’integrazione, l’inclusione e la crescita culturale. Un sentito ringraziamento va alle istituzioni cittadine e regionali per il supporto concreto, un grazie a tutti i nostri partner commerciali, al Presidente Nazionale Fabio Pagliara ed ai miei instancabili compagni di viaggio, Paolo Albino e Peppe Praticó. Domenica mattina mi aspetto tanta partecipazione di adulti e bambini, per promuovere lo sport e il benessere psico-fisico a tutte le età.”

Tantissime le attività presenti allo SportCity Day, tra le quali :

Scherma, Ginnastica Ritmica, Karate, Kickboxing, Balli sociali, Spinning , Fitness

Circuiti di Calcio,Pallavolo, Basket, Ciclismo per bambini e tante altre .

Domenica 24 settembre dalle 9 alle 13 tutti sul Lungomare a divertirsi in compagnia degli amici sotto il segno dello Sport.