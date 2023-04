Domani il “Conciliaweb day”: iniziativa del Corecom Calabria per far conoscere le potenzialità della piattaforma di conciliazione

Un’altra importante occasione di confronto per approfondire e diffondere informazioni e buone pratiche sulle tematiche della conciliazione online, oltre che rilanciare l’apertura di punti di accesso fisico a supporto degli utenti.

Si tratta del “Conciliaweb day” – nato da un’idea del Comitato regionale per le Comunicazioni della Calabria guidato dal presidente Fulvio Scarpino, affiancato dal vice presidente, Mario Mazza, e dal segretario Pasquale Petrolo – che si terrà domani, giovedì 27 aprile a partire dalle 10 nella sede del Consiglio regionale di Reggio Calabria.

Durante la giornata dedicata al Conciliaweb – la piattaforma dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, semplice e interattiva, per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia e di servizi di media audiovisivi – sarà ricordato l’avvocato Rosario Carnevale, che ha diretto la struttura del Corecom in questi anni, prematuramente scomparso.

All’iniziativa prenderanno parte anche il dottor Nicola Sansalone, vice segretario nazionale dell’Agcom; la dottoressa Maria Rosa Zampa, coordinatrice del tavolo tecnico dei dirigenti Corecom; l’avvocato Mario Mazza, vice presidente del Corecom Calabria, delegato all’organizzazione dell’evento.

Sarà presente la moglie dell’avvocato Rosario Carnevale, la signora Marilina Santoro Carnevale.

C’è da ricordare che il Corecom Calabria, tra gli obiettivi prefissati per il 2023, ha previsto la realizzazione di specifiche iniziative di comunicazione su base territoriale per rendere sempre più effettivo l’esercizio del diritto dell’utenza in materia di comunicazione elettronica, in sinergia con la campagna istituzionale promossa da Agcom, nonché il rafforzamento della rete dei “punti di accesso fisico” già aperti presso alcuni Comuni calabresi, al fine di rendere la procedura telematica prevista per attivare il procedimento per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia, Internet e Pay Tv, più efficiente e funzionale, grazie al supporto costante offerto all’utente.

Infatti, al termine della manifestazione al Consiglio regionale nel Comune di Taurianova sarà firmato il protocollo d’intesa per l’apertura di un nuovo punto fisico Conciliaweb.