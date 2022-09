AgroArcheo Trekking ha un portale internet dedicato: come si scoprono le bellezze della Calabria online

E’ stato lanciato nei giorni il programma AgroArcheo Trekking, per riscoprire la Calabria anche in bassa stagione. Il progetto, organizzato dall’Ente Promozione Italia ed Epli (ente proloco italiane) a valere sui fondi del “Bando Grandi Eventi Nazionali a carattere sportivo” finanziato dall’Assessorato al Turismo della Regione Calabria è un evento volto alla promozione del territorio dell’area grecanica della Provincia di Reggio Calabria e dello sport in natura, valorizzando le risorse del territorio.

Avra’ inizio giovedì 29 settembre fino al 02 ottobre con percorsi caratterizzati da posti unici ed incantevoli, borghi antichi da scoprire, punti ristoro, workshop d’artigianato locale e molto altro. Queste le tappe, Natile Vecchio-Pietra Cappa; Borgo Casignna-Caraffa del Bianco; Samo-Casalinuovo d’Africo; Borgo Precacore-Calamacia-Samo; Razzà-Brancaleone Vetus.

Un evento ad ampio respiro che coinvolge diversi partner e che punta all’inclusione sociale. Ogni tappa, infatti, prevede anche una serie di attività pensate esclusivamente per partecipanti appartenenti a categorie fragili. In collaborazione con Auser Noi Ci Siamo, sarà possibile vivere un’esperienza formativa finalizzata all’inclusione sociale.

Per la divulgazione dell’evento e’ stato realizzato un portale internet dedicato (sotto il link), con le specifiche dell’iniziative, le caratteristiche di ogni singolo percorso e le modalità di iscrizione scegliendo quello più adatto alle proprie attitudini.