La giornata di studio dedicata a “La Riforma dello Sport” promossa dal CONI

Si è chiusa con un grande successo di partecipazione e contenuti la giornata di studio dedicata a “La Riforma dello Sport”, il seminario promosso dal CONI Calabria e ospitato nella prestigiosa aula magna Quistelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

L’iniziativa ha richiamato l’attenzione di dirigenti sportivi, tecnici, professionisti e operatori del settore, confermandosi come un importante momento di confronto e approfondimento su un tema centrale per il presente e il futuro del sistema sportivo italiano.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Comitato Regionale FIDAL Calabria e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria, in una sinergia istituzionale che ha dato ulteriore valore all’appuntamento.

Grande attenzione hanno suscitato gli interventi dei relatori, tutti di altissimo livello, che hanno offerto contributi qualificati e di grande interesse. Tra loro Alessandro Londi e Maria Cecilia Morandini, rappresentanti nazionali della FIDAL, Angela Busacca, coordinatrice del Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e Giancarlo Mascaro, presidente della FITA Calabria e componente della Giunta Regionale del CONI Calabria.

A guidare il seminario è stato il professore Vincenzo Caira, presidente della FIDAL Calabria e direttore scientifico della Scuola Regionale dello Sport del CONI Calabria, che ha coordinato i lavori con competenza e autorevolezza, contribuendo in modo determinante alla piena riuscita dell’iniziativa.

Il presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti esprime profonda soddisfazione per l’esito del seminario e rivolge un sentito ringraziamento all’Università Mediterranea di Reggio Calabria e al Magnifico Rettore Giuseppe Zimbalatti, per l’ospitalità e per la sensibilità da sempre dimostrata nei confronti del mondo dello sport.

La riuscita dell’incontro conferma quanto sia importante promuovere occasioni di formazione e aggiornamento su temi strategici, offrendo al territorio strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza i cambiamenti introdotti dalla riforma.

Il CONI Calabria continuerà a sostenere e promuovere iniziative di qualità, nella convinzione che crescita sportiva, formazione e collaborazione tra istituzioni rappresentino elementi fondamentali per lo sviluppo dell’intero movimento regionale.