Karate, al PalaValentia il Gran Prix Under 12: ottimi risultati per la ASD Sporting Center

Si è svolta presso il PalaValentia di Vibo Valentia la tappa del Gran Prix Karate Under 12, manifestazione che ha visto la partecipazione di numerose società sportive provenienti da tutta la Calabria. L’evento ha registrato un’ampia adesione, con oltre 250 giovani atleti iscritti, confermandosi come uno dei momenti più importanti per il movimento giovanile del karate regionale.

Presente anche la ASD Sporting Center, che ha preso parte alla competizione con sei giovani atleti, accompagnati dai tecnici maestro Vincenzo Ruberto e Alessandro Martello.

Per Tropea Davide, Barbanti Paolo e De Sensi Gabriele si è trattato della prima esperienza nella specialità del kumite. Nonostante l’esordio, i tre giovani atleti hanno mostrato impegno e determinazione, mettendo in pratica il lavoro svolto negli ultimi mesi sul dojo e affrontando la gara con grande spirito sportivo.

Ottima la prestazione di Strangis Giuseppe, che nella categoria kumite maschile -47 kg ha conquistato una meritata medaglia di bronzo. Nella categoria +47 kg kumite si è distinto anche Migliaccio Claudio, che ha ottenuto un altro bronzo, dimostrando grinta e buona gestione dei combattimenti.

Eccellente, infine, la gara di Liparota Francesco nella categoria -42 kg, dove ha conquistato la medaglia d’oro vincendo quattro combattimenti consecutivi. Una prestazione convincente che ha messo in evidenza la sua costanza negli allenamenti, la determinazione e una lettura efficace delle diverse fasi dei combattimenti.

Soddisfatti al termine della manifestazione i tecnici della società.

«Questi risultati – ha commentato il maestro Vincenzo Ruberto – sono il frutto dell’impegno che i ragazzi stanno dimostrando in palestra. Alcuni di loro erano alla prima esperienza nel kumite e hanno affrontato la gara con grande coraggio. Per noi è importante soprattutto la crescita sportiva e personale degli atleti. Le medaglie sono una bella soddisfazione, ma ciò che conta davvero è il percorso che stiamo costruendo insieme».

La partecipazione al Gran Prix rappresenta dunque un ulteriore passo nel percorso di crescita dei giovani atleti della ASD Sporting Center, che continua a lavorare con entusiasmo per promuovere lo sport e i valori del karate tra i più giovani.