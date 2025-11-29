Al via domani la Corri Cosenza: sport, tradizione e comunità al centro dell’edizione 2025

Al via domani, domenica 30 Novembre, la seconda edizione del Corri Cosenza. La gara podistica, promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Franz Caruso che ha recepito la felice intuizione della consigliera delegata allo sport Chiara Penna, è stata presentata dal consigliere Francesco Turco, su mandato della stessa consigliera Penna assente per altri impegni, in Commissione Cultura e Sport, presieduta da Domenico Frammartino. Per l’occasione la sala consiliare ha ospitato il presidente ed il dirigente della società di atletica leggera Cosenza K42, rispettivamente Antonio Cosma e Francesco Misasi, i testimonial della manifestazione, i mezzofondisti Maurizio Leone e Luca Ursano, ed il main sponsor dell’evento, il Gruppo Citrigno rappresentato da Alfredo Citrigno.

“L’amministrazione Comunale – ha sottolineato il presidente Frammartino – rilancia con la Corri Cosenza una tradizione che risale agli anni Venti del secolo scorso, quando a Cosenza si affermavano le gesta del primo mezzofondista della città: Letterio Lillo Manganaro. L’obiettivo che si intende raggiungere e che condivido pienamente è quello di strutturare l’evento per renderlo un appuntamento atteso non solo dagli appassionati del podismo e dello sport in generale, ma da tutta la comunità”. Mimmo Frammartino ha, quindi, ricordato con compiacimento i successi di Maurizio Leone e Luca Ursano. Quest’ultimo, reduce dai campionati italiani assoluti, 10000 m piani dove ha conquistato l’argento, è allenato proprio da Leone, ex mezzofondista della Nazionale Italiana con un palmares di assoluto prestigio.

L’evoluzione organizzativa della Corri Cosenza 2025 è stata evidenziata dal consigliere Francesco Turco che ne ha rimarcato anche ” lo spirito di una città che vuole crescere ed innovarsi – ha detto – per riscoprirsi comunità che guarda al futuro ricordando le proprie origini. In questa manifestazione il rilancio della tradizione podistica cosentina si coniuga perfettamente con la valorizzazione del nostro patrimonio storico, culturale ed ambientale. Il ritorno dell’evento nel cuore della città, nato da un’idea della collega Chiara Penna che ringrazio per avermi coinvolto nell’organizzazione, rappresenta, inoltre, un’occasione preziosa per riscoprire e ammirare i luoghi simbolo di Cosenza, ma soprattutto un momento capace di unire persone, generazioni e sensibilità diverse attorno ai valori della partecipazione, della sostenibilità e del benessere”.

” L’occasione – ha concluso il consigliere Turco – mi è utile per esprimere profonda gratitudine ni confronti della nostra Polizia Locale, che sta lavorando alla buona riuscita dell’iniziativa, ed a quanti a vario titolo hanno assicurato sinergia e collaborazione”.

Maurizio Leone e Luca Ursano, testimonial della manifestazione, insieme al dirigente della Cosenza K42 Francesco Misasi hanno illustrato e commentato gli aspetti tecnici della gara, mentre Antonio Cosma, presidente della K42, ha tenuto a sottolineare gli aspetti sociali delle società sportive “che – ha affermato – svolgono un ruolo fondamentale nella comunità, promuovendo valori universali quali il rispetto, la solidarietà, la disciplina, l’inclusione e la lealtà”.

Alfredo Citrigno, Main Sponsor della manifestazione, ha, a sua volta, posto l’accento sull’importanza, per il mondo delle imprese, di sostenere eventi pubblici “in quanto – ha rimarcato – evidenzia una straordinaria sensibilità verso il territorio in cui si opera. L’investimento imprenditoriale non è solo un contributo economico, infatti, ma rappresenta un motore di sviluppo che sostiene la vitalità culturale, sociale ed economica dei territori”.

Corri Cosenza 2025 si caratterizzerà con una corsa in linea (giro unico) che attraverserà alcuni luoghi caratteristici della città come lungo Crati, via Marini Serra (Garrubba), c.so plebiscito, il ponte di Alarico, il ponte di Calatrava, viale parco andata e ritorno, con l’arrivo previsto su corso Umberto.

L’appuntamento è per domani, domenica 30 novembre, ore 8:00 in Piazza dei Bruzi con partenza alle ore 9:00. Il tempo massimo per completare il percorso gara è di 1 ora e 15 minuti.