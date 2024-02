Tonno Callipo Volley di scena a Lamezia per la prima partita di Coppa Calabria

Primo impegno di Coppa Calabria per la Tonno Callipo Volley, di scena domani sera martedì (ore 20.00) a Lamezia contro la Pink Volley, attualmente fanalino di coda del torneo di Serie C. La prima fase comprende 4 raggruppamenti, la squadra di coach Boschini è inserita nel girone A ed oltre la Pink Lamezia, ne fanno parte Cosenza e Gioia Tauro. Nel girone B invece Castrovillari, Cirò Marina e Campo Calabro; in quello C Raffaele Lamezia, Rossano e Gallina RC; chiude il girone D con Pizzo, Catanzaro, S.G. in Fiore e Sozzi Reggio Calabria. Tre i turni preliminari a febbraio nelle giornate comprese tra 5-8; 20-22; 27-29. Le vincenti dei quattro gironi accederanno alla Final Four nel week end del 23-24 marzo. Si inizierà sabato 23 con le semifinali: la vincente del gruppo A, quello della Tonno Callipo per intenderci, affronterà la prima del girone B; nell’altra C contro D. Poi domenica 24 la finalissima, che assegnerà la Coppa Calabria.

Ma vediamo gli impegni che riguarderanno la Tonno Callipo: dopo l’esordio con la Pink di martedì, le successive due gare sono previste al PalaValentia sempre alle ore 19.00. Precisamente mercoledì 21 febbraio Tonno Callipo-Gioia Tauro e mercoledì 28 febbraio Tonno Callipo-G.M.Volley CS 2000. Dunque altro banco di prova per Denise Vinci e compagne, che ovviamente hanno messo nel mirino anche il prestigioso titolo della Coppa Calabria, in una stagione che le sta vedendo splendide protagoniste in campionato ma altrettanto vorranno fare in Coppa. Nella prima fase la Tonno Callipo incontrerà squadre impelagate nelle zone basse della classifica, eccezion fatta per Cosenza, poi nella seconda si avrà a che fare con le squadre della parte alta del torneo e dunque match più impegnativi. In tutte però sempre con lo stesso atteggiamento fatto di concentrazione e voglia di vincere, in un mese di febbraio che prevede ben sette gare totali tra campionato e Coppa. Il tecnico Boschini è alquanto deciso per quanto riguarda l’obiettivo: “Iniziamo dunque martedì a Lamezia con la Coppa Calabria: anche in quest’altro mini-torneo vogliamo ovviamente fare bene, perché anche per noi è un altro obiettivo di stagione. Quindi non sottovaluteremo assolutamente l’avversario di turno, mettendoci il massimo dei nostri sforzi, nonostante non ci sia molto tempo per preparare questa prima partita. Di fatto c’è solo oggi per lavorare visto il riposo di domenica, però siamo sul pezzo. Nel senso che abbiamo la consapevolezza che è iniziato il mese tosto: sapevamo che si apriva con due gare probanti quali Catanzaro e Pizzo sabato prossimo, e poi a seguire ci prepareremo per tutte le altre sfide. Ovvero le varie Lamezia, Castrovillari, Rossano ed altre, che hanno le carte in regola per poterci fare fastidio. Ora concentrazione per la gara di domani sera: vogliamo continuare a lavorare sodo – conclude Boschini -, affrontando concentrati un impegno alla volta”.