Futsal, colpo della T&T Royal Lamezia: torna Laiana Ferreira

La T&T Royal Lamezia ha annunciato con grande soddisfazione il ritorno di Laiana Ferreira nel proprio roster. La talentuosa calcettista italo-brasiliana ha infatti deciso di indossare nuovamente la maglia biancoverde dopo una strepitosa stagione nello scorso campionato.

Laiana Ferreira si è distinta tra le file della T&T Royal Lamezia, dimostrando un’incredibile maturità e intelligenza tattica nella gestione delle situazioni di gioco. Il suo tempismo impeccabile e la sua capacità di capire rapidamente le dinamiche di una partita le hanno permesso inoltre di segnare numerosi gol decisivi.

Il ritorno di Laiana Ferreira rappresenta una grande aggiunta per la T&T Royal Lamezia, che ora avrà la possibilità di sfruttare ancora una volta le sue abilità nella corrente stagione calcistica. L’entusiasmo dei tifosi è alle stelle, e la squadra si prepara con grande determinazione per sfruttare al massimo il suo ritorno.

Non resta che attendere la riapertura del campionato per godersi le sue straordinarie giocate e tifare con passione per la T&T Royal Lamezia e per la sua nuova protagonista.

Abbiamo rivolto qualche domanda a Laiana.

Perché sei voluta ritornare?

La Royal è stata la squadra che mi ha aperto le porte nel Futsal Italiano e insieme siamo riusciti a ottenere l’accesso alla Serie A. Mi piacerebbe continuare questa passeggiata insieme per centrare traguardi più importanti.

Cosa ti aspetti da te e dalla Royal?

Da parte mia, darò il massimo per aiutare la squadra.

Conosci Mister Iamunno?

Non conosco personalmente il mister, ma abbiamo già avuto un piccolo contatto tramite messaggi e mi ha trattato molto bene. Credo che faremo un ottimo lavoro insieme.