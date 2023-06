Boxe, a Catanzaro il campionato regionale “Sparring-Io”

La boxe giovanile calabrese regala un’altra splendida giornata di sport e aggregazione.

Domenica mattina nella sede dell’Invictus Boxing Club di Catanzaro si è svolto il campionato regionale di “Sparring-Io” del comitato Fpi Calabria.

Oltre 28 piccoli pugili dai 10 ai 12 anni, nelle categorie canguri uomini e donne, allievi uomini e donne, si sono affrontati con sportività e agonismo, dimostrando passione e professionalità. Cinque le società participanti: i padroni di casa dell’Invinctus Boxing Club di Catanzaro, Avolio Boxe di Castrovillari, Oliveto Boxe di Castrovillari, Amaranto Boxe di Reggio Calabria e la Gallo Fight Gym di Catanzaro.

Per la categoria “Canguri uomini” vincono: Marcello Coppola della Gallo Fight Gym (-35kg), Nicolas Sciacqua di Amaranto Boxe (-45 kg) e Simone Aristippo dell’Invictus Boxing Club (+45kg). Nella categoria “Canguri donne” la campionessa regionale è Alessia Fragomena dell’Invictus Boxing Club (-45kg). I campioni della categoria “Allievi uomini” sono Antonio OLiveto di Oliveto Boxe (-40kg), Giuseppe Gualtieri (-50kg) e Pietro Palaia (+50Kg) entrambi della Gallo Fight Gym. Nella categoria “Allievi donne” conquistano il titolo Siria Valenti per l’Amaranto Boxe (-50kg) e Giorgia Nigri per l’Invictus Boxing Club (+50kg).

Evento bellissimo e ricco di emozioni per i giovani atleti che grazie al costante lavoro delle società possono vivere giornate come questa. Un ringraziamento speciale allo staff tecnico dell’Invictus Boxing per l’impegno e dedizione con il quale portano avanti il settore giovanile.