Paternò-Reggina, i convocati di Trocini: Curiale c’è, Forciniti recuperato

La Reggina proverà ad ottenere la terza vittoria consecutiva, domenica sul campo del Paternò, quando mancano nove turni al termine del girone I della Serie D. Per la gara il cui fischio d’inizio è fissato per le 15:00, in contemporanea con Siracusa-Sancataldese, il tecnico Bruno Trocini ha convocato 20 giocatori.

Pur perdurando l’assenza di Salandria, a centrocampo si ritrova una pedina importante come il 19enne Forciniti. Non recuperato Giuliodori, dopo l’infortunio muscolare patito contro l’Enna. Restano a casa i vari Ingegneri, Lazar, Provazza, Rosseti ed Urso. C’è invece Curiale. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Lagonigro, Martinez.

Difensori: Adejo, Capomaggio, Cham, Girasole, Ndoye, Vesprini. Centrocampisti: Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Laaribi, Porcino. Attaccanti: Barranco, Curiale, De Felice, Grillo, Perri, Ragusa, Renelus.