Reginaldo a Reggina Talk: “I giocatori devono capire l’importanza di certe partite”

Oggi al Picerno in Serie C, ma con il cuore ancora a Reggio Calabria. Reginaldo è attualmente fermo per infortunio, dopo aver dato il proprio contributo alla sorprendente formazione lucana nel girone meridionale, dominato dal Catanzaro. Intervenuto lunedì scorso a Reggina Talk, l’attaccante brasiliano ha provato a trasferire un po’ di carica agli amaranto reduci da quattro stop consecutivi:

“Chi mi conosce sa che non sarei mai voluto andare via da Reggio. Ho lasciato parecchi amici, persone a cui voglio bene: quando posso, sono sempre lì – dichiara spassionatamente Reginaldo – Oggi ho parlato con Nuccio, il mio secondo padre che vive dietro la stadio, così come il mio fratello Antonello che ha un locale davanti alla gradinata. Stiamo cercando di aprire un ristorante per stare vicino al popolo di Reggio”.

Poi il commento sul momento attuale della Reggina: “Per me non è una sorpresa vedere la squadra nelle prime posizioni. Conosco i miei ex compagni rimasti, l’ambiente e la nuova società: quando sono andato via da Reggio, il Lamezia aveva parlato con il mio procuratore e so cosa può fare questa proprietà per la Reggina. Adesso non sta arrivando il risultato. Devono capire l’importanza di certe partite: uno 0-2 non puoi fartelo ribaltare. Riportare in Serie A la Reggina sarebbe un risultato storico”.

“Ero allo stadio per Reggina-Genoa, si può vincere contro chiunque. La squadra è forte in tutti i ruoli. Ma non bisogna dare niente per scontato, dando la vita per portare i tre punti a casa. In certe partite mancava poco che il mister entrasse in campo. Anche se vai a giocare a Cosenza, ti fanno la guerra. Devi affrontarle tutte con il coltello tra i denti. Anche vincendo al 96′, come abbiamo fatto noi contro la Sicula Leonzio”.

Reggina Talk torna stasera sulla pagina facebook del Dispaccio. Live dalle 19:00 con i giornalisti Nicola Binda e Maurizio Gangemi.

p.f.