Nuoto paralimpico e pallanuoto: due atleti reggini dell’Italica Sport in Nazionale

Doppia grande soddisfazione per l’Italica Sport. La società polisportiva di Reggio Calabria, con quartier generale al Parco Caserta, nel giro di pochi giorni ha visto due dei suoi atleti ricevere la convocazione in Nazionale nelle rispettive discipline.

Per Aurora Esabotini, assieme al tecnico Giusy Checco, c’è stata la possibilità di partecipare all’Academy di nuoto paralimpico organizzata dalla Finp a Roma. Andrea Morabito ha, invece raggiunto Santa Maria Capua Vetere per il raduno riservato ai migliori giovani pallanuotisti del Centro– Sud nati dal 2008 in poi.

Aurora Esabotini a Roma per l’Academy di nuoto paralimpico

Aurora Esabotini, classe 2002, è entrata nel gruppo dei tredici convocati a livello nazionale per l’Academy riservata al settore giovanile. Tra sabato 18 febbraio e domenica 19 febbraio ha partecipato a tre sessioni di allenamento nella Capitale presso il Centro di Preparazione Paralimpica del Tre Fontane. Ha lavorato con la sua allenatrice Giusy Checco e sotto gli occhi dello staff tecnico della Nazionale, avendo la possibilità di ottenere un prezioso e dettagliato monitoraggio delle sue prestazioni. Per lei la convocazione è stato un meritato riconoscimento, anche in virtù di un recente doppio trionfo ai Campionati Regionali Assoluti Finp nei “100 stile libero” e nei “50 farfalla”.

Andrea Morabito a Santa Maria Capua Vetere. Ha incontrato il c.t. Campagna

Tre giorni di grandi emozioni, ma anche un’importante opportunità di crescita. Sono quelli che, dal 19 al 21 febbraio, ha vissuto il giovane pallanuotista reggino Andrea Morabito, convocato in Nazionale giovanile.

L’atleta dell’Italica Sport ha preso parte ad uno stage riservato ai migliori diciotto giovani del Centro Sud nati dal 2008 in avanti. Ha partecipato al raduno di Santa Maria Capua Vetere da

giocatore nato nel 2009 (quindi con un anno in meno rispetto al limite)

Per lui, che ogni giorno si allena duramente presso la piscina di Parco Caserta, c’è stata la grande soddisfazione di indossare la calottina azzurra. I giovani convocati hanno, inoltre, incontrato il commissario tecnico dell’Italia Alessandro Campagna.

Per Morabito la convocazione è stata un premio per l’impegno profuso in questi anni, benché ci sia la consapevolezza che debba essere un punto di partenza verso i prossimi obiettivi. Quelli, ad esempio, da raggiungere assieme ai suoi compagni dell’Italica Sport, considerato che il buon gioco di squadra è il più efficace metodo per valorizzare il talento del singolo.