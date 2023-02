Coppa del Mondo di tiro a segno, il reggino Massimo Spinella conquista l’oro a Il Cairo

Ancora buone notizie dalla nazionale italiana di tiro a segno impegnata nella tappa di Coppa del Mondo in corso a Il Cairo. Dopo l’argento di domenica scorsa di Monna nella Pistola 10 metri, oggi è arrivato l’oro del 24enne di Reggio Calabria Massimo Spinella nella gara di pistola automatica da 25 metri. Per l’azzurro è la prima vittoria in Coppa del Mondo, dopo la finale in cui ha prevalso per 32-30 sul francese Bessaguet.

“Prima finale e prima vittoria, sono felice – le parole di Spinella -. Sono dodici anni che tiro e finalmente è arrivata questa soddisfazione. Dopo le qualifiche ho tenuto duro e la mia fortuna è stata di riuscire a rimanere concentrato fino alle battute decisive. Meglio di così non poteva andare”.