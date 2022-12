Inzaghi a Sky: “Fabbian? Il suo procuratore mi ha sfinito, ma ho anche altri giovani”

Tanti i siparietti che hanno riguardato Filippo Inzaghi, ospite di Sky Calcio Club condotto da Fabio Caressa. Il tecnico della Reggina ha interloquito in diretta con Fabio Grosso, al termine del posticipo Frosinone-Pisa: “Siamo perfetti. Fabio ha la miglior difesa, io il miglior attacco. Dobbiamo allenare insieme”.

Poi Grosso, con lui in Nazionale al Mondiale del 2006, svela che il rapporto non è sempre stato rose e fiori: “Ci siamo spesso beccati in passato. Poi nell’ultima occasione ci siamo abbracciati, è talmente importante il ricordo che ci lega…”

Nel commentare l’ampiezza del proprio organico, Inzaghi scivola su una statistica: “Dei miei giocatori, credo che almeno 24 abbiano giocato almeno una volta da titolare”. In realtà sono 19, chiaramente le lungodegenze di gente come Obi e Santander ha inciso.

“Diamo merito alla proprietà, Saladini ha salvato una squadra che stava fallendo. Adesso c’è un entusiasmo contagioso – ha proseguito il tecnico amaranto – Gli inizi da allenatore al Milan? Venivo dalla Primavera, non c’è mai stato un calciatore che mi ha mancato di rispetto. Spiace aver deluso i tifosi del Milan. Ma ho capito che mi divertivo e sono ripartito dalla C”.

L’attenzione si sposta su Giovanni Fabbian, elogiato da Inzaghi: “Fabbian è un 2003 che ha fatto cinque gol da mezzala. Non lo conoscevo, è stata brava la società. Il suo procuratore mi ha sfinito per questo giocatore. L’ho fatto giocare in Coppa Italia con la Sampdoria, non è più uscito. Anche Pierozzi è bravo, lavora bene. Ma ne ho altri di giovani che più avanti vedrete”.

In studio Beppe Bergomi – la cui figlia è fidanzata con Gabriele Gori – rivela di aver seguito Como-Reggina dal vivo, restando impressionato da Fabbian: “In tribuna ho conosciuto i genitori, persone fantastiche. Lui è bravo nel recupero e nell’inserimento, mi sembra un ragazzo serio”.

Prendendo spunto dall’attuale Coppa del Mondo, il discorso si sposta sul ruolo del centravanti: “Quando hai un giocatore come Menez, devi giocare in un altro modo”. Poi sull’extracampo: “Non mi perdo una diretta gol della Serie C, la mia compagna mi ammazza”.