Dal tappeto verde alle onde del Mediterraneo: il fascino eterno dell’EPT Barcelona

Barcellona è da più di vent’anni una delle mete più amate non solo dai turisti, ma anche da chi è alla ricerca di eventi di poker di livello internazionale, grazie a una combinazione unica di bellezza, cultura e offerte di intrattenimento che la rendono una città senza pari.

L’European Poker Tour, noto come EPT, si svolge annualmente in questa affascinante città mediterranea, che offre un ambiente ideale per eventi di grande richiamo e prestigio. Dal 18 al 31 agosto 2025 il lussuoso Casino Barcelona ospiterà una nuova edizione del festival che da sempre unisce alla qualità del gioco la possibilità di vivere un’esperienza unica e coinvolgente anche fuori dai tavoli verdi.

La città catalana è celebre per le sue spiagge da sogno, la vivace vita notturna, e una cucina rinomata a livello mondiale, caratteristiche che arricchiscono il contesto dell’evento e lo rendono ancora più attrattivo per partecipanti e visitatori.

Il programma dell’EPT Barcelona 2025 propone una vasta gamma di tornei con diverse formule e livelli di buy-in, in grado di offrire un palinsesto ampio e adatto a molteplici interessi. Tra gli appuntamenti principali si trovano l’Open, in programma dal 18 al 24 agosto con buy-in da €1.650, seguito dalla Cup dal 22 al 23 agosto con buy-in da €825 e la Open High Roller dal 23 al 25 agosto con buy-in da €2.700.

Per gli appassionati delle sfide più intense ci sarà il Super High Roller EPT dal 23 al 25 agosto con un buy-in elevato di €100.000, mentre il Main Event EPT, cuore pulsante del festival, si svolgerà dal 24 al 31 agosto con buy-in di €5.300. Non mancheranno inoltre il Mystery Bounty EPT dal 27 al 29 agosto con buy-in da €3.250 e l’High Roller EPT dal 29 al 31 agosto con buy-in da €10.300, tornei che completano un calendario ricco di eventi capaci di attrarre giocatori di ogni livello.

L’azione ai tavoli sarà intensa e seguita da una community globale, grazie anche al prestigio del torneo e alla qualità della competizione che da sempre caratterizzano l’EPT. Ma l’esperienza a Barcellona non si limita ai tavoli verdi: la città offre numerose opportunità per il tempo libero, dallo shopping nelle boutique esclusive alle passeggiate nei quartieri storici come il Barrio Gòtico, dalle visite alle opere di Gaudí agli appuntamenti culturali e musicali.

Le spiagge, inoltre, sono perfette per rilassarsi e godersi il sole mediterraneo, mentre la vita notturna offre locali e club per tutti i gusti. Questa combinazione rende l’EPT Barcelona un evento capace di unire gioco e vacanza, competizione e relax in un mix perfetto che da sempre attira appassionati da tutto il mondo.

Il Casino Barcelona, sede storica dell’evento, è una struttura moderna e raffinata, dotata di tutti i comfort e tecnologie necessarie per ospitare un festival di questa portata. Qui la professionalità e l’organizzazione si uniscono a un ambiente elegante e accogliente, che contribuisce a rendere ogni edizione dell’EPT un appuntamento tanto atteso quanto imperdibile.