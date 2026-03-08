Talento calabrese nella poesia contemporanea: Annalisa Brizzi pubblicata da Dantebus

C’è anche la voce della Calabria nella nuova antologia poetica “I Poeti di Ponte Vecchio”, pubblicata da Dantebus Edizioni e nata da un concorso nazionale dedicato alla poesia contemporanea. Tra gli autori selezionati compare infatti Annalisa Brizzi, artista calabrese legata alla scuola di canto e arti sceniche “A Regola d’Arte”, che entra a far parte del volume insieme ad altri sette poeti italiani scelti per la qualità e l’originalità delle loro opere.

L’antologia raccoglie testi che, pur appartenendo a sensibilità e percorsi differenti, condividono una stessa tensione poetica: la ricerca di verità, bellezza e significato attraverso la parola. Il progetto editoriale prende il nome simbolico di “I Poeti di Ponte Vecchio”, evocando il celebre ponte fiorentino e il fluire dell’Arno come metafora dell’incontro tra tradizione e nuove voci della poesia.

All’interno del volume, Annalisa Brizzi propone una poesia dal forte carattere introspettivo, segnata da un dialogo ideale con la grande tradizione lirica, in particolare con Giacomo Leopardi. Nei suoi versi la natura – la luna, il mare, la notte – diventa specchio dell’anima e luogo simbolico in cui interrogare il senso dell’esistenza.

Tra i testi presenti nell’antologia spicca “Alla luna”, componimento che restituisce l’atmosfera malinconica e meditativa della sua scrittura:

“Ululi di solitudine alla luna

che fredda ti bacia; incolto e arido bruci

alla freddezza del cielo.

E brami pietà da quegli astri che sofferenza ti regalano.

Perché ti struggi a cercarne un senso? Tutto è nullo,

se luna e sole si trovano.”

La poesia di Brizzi si muove tra inquietudine e consapevolezza, trasformando il dolore e le domande sull’esistenza in materia poetica. Una voce intensa che, dalla Calabria, trova spazio in un progetto editoriale nazionale dedicato alla valorizzazione di nuovi talenti letterari.

L’antologia “I Poeti di Ponte Vecchio”, che riunisce le opere di Nadia Bianchi, Patrizia Bovari, Annalisa Brizzi, Sabrina Cortonesi, Julie Dafne Falaschi Querini, Assunta Lodato, Barbara Molteni e Andrea Tedesco, è disponibile in libreria e online al prezzo di 19,90 euro, anche in versione e-book.

Con questa pubblicazione, il progetto editoriale di Dantebus continua a valorizzare nuove voci poetiche, offrendo spazio a sensibilità e percorsi artistici diversi ma uniti dalla forza della parola