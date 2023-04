Lavoro, Buonaguro (Fai-Cisl): “Bene tavolo Pnrr, chiediamo convocazione su condizionalità sociale nella Pac”

“È stato un tavolo necessario e i contenuti che ci sono stati presentati sono molto importanti, accogliamo positivamente la notizia della volontà da parte del Ministro Lollobrigida di approvare entro il primo maggio il regolamento sulla condizionalità sociale, ovviamente però ci aspettiamo una convocazione delle parti sociali per essere ascoltati su questo tema per noi molto importante”.

Lo ha dichiarato ad Agricolae Raffaella Buonaguro, Segretaria nazionale Fai-Cisl, a margine della prima convocazione del tavolo sul partenariato per il Pnrr presso il Masaf.

“Quella della condizionalità sociale nei finanziamenti della Pac – ha spiegato la sindacalista – è una battaglia che abbiamo condotto per anni, finalmente siamo riusciti ad ottenere questo importante principio e quindi vogliamo essere coinvolti nella sua applicazione. Per quanto riguarda il tavolo del Pnrr, sono condivisibili le risorse previste per la meccanizzazione e per sostenere il settore agricolo, ma ci deve essere la massima attenzione anche sul fronte della prevenzione degli infortuni sul lavoro, che è un tema centrale, assieme a quello dell’applicazione dei contratti. Positive infine anche le risorse messe sul piano irriguo per i consorzi di bonifica, da impiegare soprattutto contro la siccità che sta colpendo il nostro paese da Nord a Sud: il settore va rilanciato a partire dalla giusta valorizzazione delle competenze dei lavoratori”.