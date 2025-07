Museo Archeologico Metauros di Gioia Tauro: spettacolo teatrale “Zaleuco e Nosside-La prossemica dell’amore”

Andrà in scena venerdì 11 luglio alle 19.00 lo spettacolo teatrale “Zaleuco e Nosside – La prossemica dell’amore” al Museo Archeologico Metauros di Gioia Tauro. Uno spettacolo che rientra nelle attività estive del Museo, che hanno visto finora la partecipazione di tantissime famiglie e gruppi di visitatori.

Zaleuco e Nosside è uno spettacolo di produzione della compagnia teatrale BA17, una rappresentazione originale che vede protagonisti Angelica Artemisia Pedatella – l’artista che ne cura anche la regia – e Gianluca Sapio. Scene e costumi a cura di Silvana Esposito, Lorenzo Cardamone e Salvatore Guzzo si occuperanno rispettivamente di fonia e video e direzione di scena.

“Incontrarsi per vivere il Museo nel quotidiano e riscoprire la cultura fondante della nostra civiltà, delle nostre madri e dei nostri padri – dichiara il Direttore del Museo Arch. Simona Bruni – Rivivere il teatro e le narrazioni classiche in chiave moderna è un incontro tra generazioni, per condividere visioni e valori trasmessi dalle rappresentazioni classiche. Le grandi storie, con la loro potenza comunicativa, continuano a impartire insegnamenti etici, morali, sociali, su questioni che la nostra società attraversa ancora oggi. Riunirsi è già condividere un percorso culturale di inclusione”.

Una produzione di grande spessore per uno spettacolo che promette di essere una storia fresca e divertente, perché Zaleuco e Nosside è “la vera storia…o l’esilarante storia… di quando Zaleuco il legislatore incontrò Nosside nell’aldilà. Filosofia e gag sull’origine della legalità in Calabria e il dibattito tra leggi e poesia.” Il progetto è pensato all’interno dell’attività di attualizzazione del mito e dei personaggi classici intrapresa dalla Compagnia Teatrale BA17 per restituire l’autenticità del passato e promuovere il senso di empatia con il mondo antico da parte del pubblico attuale, specialmente nelle giovani generazioni. Una produzione che vuole andare incontro a diversi tipi di pubblico, per garantire un museo sempre più aperto e inclusivo.