“Gennaro Calabrese Show” al Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria

E’ amato da grandi e bambini perché la sua comicità è contagiosa, mette tutti d’accordo e soprattutto, riesce a toccare temi delicati, ostici senza essere mai volgare o aggressivo. Questo non è da tutti ma per Gennaro Calabrese, imitatore, comico, conduttore, showman è naturale essere così: un artista a 360°. Lo dimostrerà ancora una volta, venerdì 28 Marzo alle ore 21 al Cine Teatro Odeon con il suo “Gennaro Calabrese Show“.

L’evento, inserito nella kermesse teatrale ed organizzato dalla NovaStar Italia di Mimmo Porcino in collaborazione con il Cine Teatro Odeon, vedrà il nostro camaleontico Gennaro alle prese con i suoi cavalli di battaglia e le new entry del sociologo Paolo Crepet, il cuoco Alessandro Borghese, il paleontologo Alberto Angela e il professore di fisica Vincenzo Schettini. Sarà un incredibile viaggio con numeri originali farciti di musica, monologhi esilaranti e momenti di pura satira.

“In questo grande show, non mancheranno illustri personaggi del mondo dello sport, della musica, della politica, del piccolo schermo e farò un omaggio a quei big che non ci sono più: li immagino in uno spazio-tempo diverso dal nostro dove continuano a fare il loro lavoro – afferma l’artista Calabrese -. E’ uno spettacolo fresco e divertente, un’opportunità per ritrovarsi con amici, con i propri cari, staccare dalla routine quotidiana e godersi una serata di relax a teatro. Ovviamente, ci saranno tante altre sorprese e si riderà tantissimo”.

I reggini sono pronti quindi, a fare un viaggio meraviglioso nel mondo dello spettacolo messo a punto da un “mattatore” del palcoscenico, un ciclone della comicità abile a far conoscere anche in questo show, un raffinato stile artistico che ha conquistato, negli anni, l’attenzione di molti amanti del teatro.