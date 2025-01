Al Teatro Primo di Villa San Giovanni (RC) il 25 gennaio in scena “La verità di Medea”

Al Teatro Primo di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), prosegue la stagione teatrale di drammaturgia contemporanea che ha la direzione artistica di Christian Maria Parisi e Silvana Luppino.

Sabato 25 gennaio alle 21.00 e domenica 26 gennaio alle 18:15 andrà in scena “La verità di Medea” di e con Anna Maria De Luca (Produzione Teatro del Carro), per la regia di Luca Maria Michienzi.

Una riscrittura originale del mito di Medea, la maga principessa della Colchide, ispirata ai testi di Euripide con incursioni di autori vari come Alvaro, Filia, Christa Wolf e Pino Michienzi.

Nello spettacolo, che vede sul palco anche il musicista Remo De Vico, si tratteggia questo personaggio, “la straniera”, che rivendica il ruolo determinante di artefice delle fortune di Giasone. Puntualizzando come ogni atto subito o praticato è il frutto di una qualche menzogna o inganno, Medea si discolpa dei crimini che le vengono ascritti da una cultura che si proclama progressista ma che resta ancorata alle logiche di un sistema storico- sociale maschilista in cui gli uomini detengono il potere predominando nei ruoli della politica, come autorità morale e religiosa e naturalmente riservandosi ogni privilegio sociale.

Quello della compagnia Teatro del Carro è un atto d’accusa contro la società che relega la donna ai margini, soggiogata dal patriarcato.

Anna Maria De Luca. Nasce a Spezzano Albanese (CS), è attrice, costumista e scenografa. Dopo lunga esperienza radiofonica, recita in numerose compagnie teatrali nazionali diretta da prestigiosi registi. Su tutti, si ricordano tre grandi maestri del teatro italiano: lo straordinario Glauco Mauri, l’indimenticabile Enrico Maria Salerno e l’eclettico Franco Zeffirelli. Nel 1986 costituisce, con l’attore Pino Michienzi, la Compagnia Teatro del Carro e insieme scrivono di vicende e persone di Calabria spesso dimenticate. In qualità di scenografa e costumista si occupa inoltre della realizzazione di scene e costumi per le produzioni del Teatro del Carro e di altre compagnie. Ha al suo attivo significative partecipazioni a film e serie televisive. Le più recenti: Non uccidere – 2 con Miriam Leone, Monica Guerritore; Io ricordo Piazza Fontana regia Francesco Micciché, nel ruolo di Madre; Zero Zero Zero regia di Stefano Sollima, nel ruolo di Theresa Bellantone; Trust regia di Danny Boyle ed Emanuele Crialese, nel ruolo di Giulia; Oh mio Dio! film indipendente diretto da Giorgio Amato, nel ruolo di Maria, la madre di Cristo. Ida in Rutunn, corto di Fabio Petrassi, per il quale ha appena ricevuto il premio per Best Supporting Actress al Digital Media Fest. È Porzia nella serie TV Imma Tataranni; Nonna Maria in Padre Nostro regia di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino; Ninetta ne L’ultimo Paradiso regia di Rocco Ricciardulli, con Riccardo Scamarcio; Concetta in L’Afide e la Formica regia di Mario Vitale, con Beppe Fiorello; Old Woman in They Talk regia di Giorgio Bruno, con Hal Yamanouchi; è co-protagonista nel film Una femmina, opera prima di Francesco Costabile, candidato ai David di Donatello e al Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2022.

Remo De Vico. Musicista e compositore. Nato a Cosenza si laurea in letteratura musica e spettacolo presso l’università ‘La Sapienza’ di Roma, con una tesi di Laurea su Luciano Berio curata dal prof. Antonio Rostagno. Studia strutture visive nel free jazz e canto al conservatorio di Cosenza e composizione nella musica elettroacustica al conservatorio ‘Santa Cecilia’ di Roma,

frequentando le lezioni di Giorgio Nottoli. Tra le altre esperienze di studio importanti sono i seminari e masterclass insieme a Francis Dhomont e Mario Bertoncini.

Nel 2013 e nel 2020 è tra i finalisti del Prize Phonologia, premio Internazionale dedicato alla musica acusmatica presso il centro culturale San Fedele di Milano. Scrive musiche per il cinema e per il teatro, con “I Racconti dell’Orso” di Samuele Sestieri e Olmo Amato partecipa a tutti i maggiori festival cinematografici indipendenti come il Rotterdam film festival

ed il 33esimo festival del cinema di Torino. Con la Docu-Serie Constitutional Circus partecipa alla Biennale Cinema di Venezia del 2021. Firma colonne sonore per il teatro partecipando a “Primavera dei Teatri”, “Teatri del Sacro” e “Premio Pim Off”. Direttore dell’etichetta Studiolo Laps fino alla pubblicazione N.52 e fondatore della Slaps Orchestra, ensemble con il

quale riesce nell’impresa d’improvvisare per 24 ore no-stop nella residenza artistica BocsArt. Viene inserito nell’Unexplained Sounds Group – the first annual report, album nel quale si trovano inediti di personaggi come Steve Reich e Morton Subotnick.



LE VERITA’ DI MEDEA Drammaturgia e spazio Anna Maria De Luca e Luca Maria Michienzi

Con Anna Maria De Luca

composizioni digitali e musica dal vivo Remo De Vico

regia Luca Maria Michienzi

foto di scena FerMentis / Luna Loiero e Antonio Pittelli

produzione Teatro del Carro

collaborazione co-produttiva Festival d’Autunno

Dettagli Evento

Sabato 25 Gennaio 2025 ore 21:00

Domenica 26 Gennaio ore 18:15

Biglietto Intero € 15,00 – Ridotto (Under 30) € 13,00 Ridotto allievi Teatro Primo € 10,00

Prenotazioni 347 6973297 ( anche whatsapp indicando nome, cognome e numero di posti). I biglietti prenotati dovranno essere ritirati 20 minuti prima l’inizio dello spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.