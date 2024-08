Bagnara abbraccia i Dirti Frogs e la loro musica

In un clima di famiglia le cinque rane si sono esibite in un sentito concerto in occasione dell’Estate Bagnarese 2024 sul palco della centralissima piazza Matteotti.

Dopo aver ringraziato l’organizzazione nelle persone del consigliere comunale con delega allo spettacolo Cosentino e il sindaco del comune di Bagnara Pistolesi, la band si è esibita nelle loro performance musicali riarrangiate ed eseguite in maniera impeccabile anche quando la chitarra solista di Giuseppe Morabito perde una corda, ma l’abilità dell’artista ha reso la cosa impercettibile eseguendo e ultimando i brani con innegabile maestria. Non sono stati di meno gli altri artisti: Cheren Surfaro al basso elettrico, Antonio Camera alla chitarra ritmica e voce, Antonino Loddo alla batteria e Gabriele Rando alle tastiere che, insieme, hanno offerto ai presenti uno spettacolo davvero d’eccezione tanto da spingere molti degli astanti ad avvicinare gli artisti per stringergli le mani e congratularsi con loro. “La gente di Bagnara è stata veramente calorosa, c’ha accolto come persone di famiglia e ringraziamo tutti quelli che sono intervenuti. Un ringraziamento particolare facciamo anche alla Proloco di Bagnara che ha offerto i propri locali per utilizzarli come spogliatoi. Ci siamo sentiti a casa e vi assicuriamo che non succede spesso” – sottolineano i membri della band, che concludono: “vorremmo ringraziare in modo particolare il service di Mario e Gianni Prestinicola che con grande professionalità hanno fatto sì che l’esecuzione del concerto risultasse impeccabile”. Dopo Bagnara, i Dirty Frogs preannunciano altre sorprese e promettono di tornare molto presto per intrattenere, con la loro musica, chiunque abbia voglia e piacere di seguirli.