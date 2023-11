Reggio: il Cine Teatro Metropolitano fa tris. Protagonisti dei prossimi spettacoli la replica di “10 storie reggine” e la musica con “Jazz Back to grammo” e “Suonala ancora Sam”

Storia, musica jazz e colonne sonore dei film. Sono questi i tratti salienti del tris di spettacoli che andrà in scena al Cine Teatro Metropolitano di Reggio Calabria da venerdì 17 a domenica 19 novembre 2023. Spettacoli inseriti nel ricco cartellone della rassegna “With a little help from my friends” che ha preso il via il 20 ottobre scorso.

Venerdì 17 ore 21:00, si parte con la replica di “10 storie reggine”, con Gigi Miseferi e L’Amaca, dopo il sold out registrato nel debutto del 20 di ottobre.

Per la regia di Miseferi, soggetto e testi di Antonio Calabrò (direttore artistico del Metropolitano), produzione L’Amaca, lo spettacolo è un vero e proprio viaggio nel tempo, vissuto attraverso dieci personaggi di epoche completamente diverse, che hanno in comune l’essere reggini.

Portate in scena dal noto attore, che veste i panni di un novello Virgilio, e dalla compagnia L’Amaca, sul palco si alterneranno le storie di uomini e donne straordinari, veri o inventati, che con la loro vita hanno portato alto il nome della città, nel corso dei millenni, dalla Magna Grecia, passando per l’Impero romano, i Borboni e arrivando ai giorni nostri. Storie così avvincenti, da meritare di essere ricordate ancora oggi.

Sabato 18 novembre, alle 18:00, sarà la volta della musica jazz. “Jazz back to grammo – un melomane, un jazzista e la musica” è il jazz che ritorna ai grammofoni, con due grandi artisti che improvvisano partendo dall’ascolto delle vecchie incisioni sonore: Peppe Nicolò e i suoi grammofoni, Carmelo Coglitore e il suo sax.

Insieme metteranno in scena un’esperienza acustica originale che trascinerà il pubblico indietro nel tempo.

Domenica 18 novembre, infine, alle 18:00, saranno protagoniste al Metropolitano le colonne sonore dei grandi film con “Suonala ancora Sam”.

La kermesse è a cura dell’Orchestra Giovanile dello Stretto Vincenzo Leotta e dirigerà il maestro Alessandro Monorchio.

Condurrà la serata Rita Nocera.