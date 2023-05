Gran finale di stagione per il progetto Malamic a Reggio Calabria

Domenica 14 Maggio gran finale di stagione per l’open-mic di via Zecca, il fortunato laboratorio artistico reggino giunto al nono appuntamento prima della pausa estiva.

A diversi mesi dal debutto il progetto Malamic è realtà consolidata. Artisti e pubblico hanno risposto alla chiamata alle arti con entusiasmo crescente, a dimostrazione della necessità di incontrarsi per fare squadra con supporto reciproco.

E con l’ultimo appuntamento la musicista e produttrice Killing Cartisano – ideatrice e organizzatrice del progetto – tira le somme di questa prima stagione:

“Alla base della riuscita del progetto Malamic, c’è l’affetto ricevuto da artisti e pubblico. Hanno fatto tutto loro; noi ci siamo limitati a mettere i partecipanti nelle condizioni ottimali per esprimersi. Dietro le quinte c’è stato anche un costante lavoro di promozione dei progetti coinvolti, con un puntuale diario mensile redatto dal nostro ufficio stampa. Non è stato un semplice open-mic, ma una lente di ingrandimento sui talenti in città e provincia. E qui ringraziamo anche le diverse testate locali che hanno pubblicato i diari del Malamic a supporto degli artisti. Grazie a Roberta Malavenda per aver scommesso su questa follia e allo staff dei tecnici del suono, Antonella e Momo, che hanno gestito il palco senza sapere cosa attendersi. Ma soprattutto grazie a chi ha risposto a questa insolita chiamata alle arti. La creatività è contagiosa, diceva Einstein, trasmettila. E il Malamic mi ha messo addosso una gran voglia di collaborare con diversi artisti conosciuti sul palco. Artisti lontani dalla competizione che ci ricordano che nessun uomo è un isola e che non si vince da soli. “

L’ultimo appuntamento ha registrato una numerosa partecipazione, con il gradito ritorno dei TFR, Katia Crocè, Francesco Geria (chitarra) e Rocco Pontillo (batteria), Deme e Tiz, Lavinia Tiziano, I Supernova, Red Chords. E ancora Sara Chiovaro, gli Andrea in Arte Giovanni, e Francesco2.

Gran finale di stagione DOMENICA 16 MAGGIO dalle 19:00 al Malavenda Cafè.

Unici ingredienti: azione e libertà. Tutto in massimo quindici minuti.

Esibirsi è semplice, basta scrivere il proprio nome/ progetto sulla lavagna del Malavenda Cafè.

Le esibizioni seguiranno l’ordine di prenotazione.

IMPORTANTE: A fronte delle numerose richieste già pervenute per il finale di stagione, lo staff si riserva la possibilità di ridurre i tempi di esibizione.

Sito ufficiale Malamic: https://bit.ly/Malamic

Prenotazione palco h 18:30

Inizio spettacolo dalle h 19:00