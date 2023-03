Paolantoni e Sarcinelli pronti a conquistare il Cilea con “O..Tello o …Io”

Mancano solo pochi giorni ma grande è l’attesa per la divertente commedia “O..Tello o …Io” scritta dall’attore partenopeo Francesco Paolantoni, in scena venerdì 17 Marzo al teatro “Francesco Cilea”, nuovo evento della prestigiosa stagione teatrale dell’Oda di Peppe Piromalli. Pronti a strappare tante risate, un affiatato cast composto proprio da Paolantoni, Stefano Sarcinelli, Arduino Speranza, Raffaele Esposito, Viola Forestiero, Felicia del Prete, protagonisti di una storia che racconta le disavventure di una compagnia amatoriale.

“Nel primo atto, – anticipa l’attore Sarcinelli – gli interpreti sono alle prese con le prove di uno spettacolo che debutterà l’indomani sera e quindi, il pubblico sarà catapultato in deliranti discussioni, nella disperazione per l’improvvisa assenza del protagonista e nella scelta di far interpretare la parte di Otello al regista stesso senza però, che quest’ultimo ne conosca il testo. Nella seconda parte, invece, si assisterà a l’impietosa messa in scena di Otello con un finale che non posso svelare, colpi di scena esilaranti. La storia è molto divertente e poi, Francesco Paolantoni è in una forma strepitosa, sopporterà i miei difetti e le mie magagne. Sono molto felice di tornare a Reggio Calabria e nel vostro bellissimo teatro Cilea ma, soprattutto, mi fa piacere che l’Officina dell’Arte ci abbia scelto consolidando un rapporto di stima e affetto che suggelliamo per sempre”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, il napoletano Paolantoni che conosce bene “l’Oda e le forze professionali che ne fanno parte perché, come noi, amano portare culturale, fare teatro ma, soprattutto, condividere con il pubblico belle storie, serate leggere e una creare sinergie necessarie per crescere e migliorarci”.

“E’ una storia che viene rivoluzionata in tutti i sensi ma, sono certo che se la vedesse Shakespeare, si divertirebbe molto – aggiunge Paolantoni -. I punti di forza della commedia oltre al cast, siamo uniti in scena e nella vita, è la sua costante crescita che avviene ogni volta che la portiamo a teatro. Spicca un elemento che non tutti riescono ad incastrare ed è l’improvvisazione. Io adoro la commedia dell’arte e mi divertiva usare il meccanismo classico di questa, le disavventure degli attori, gli equivoci grazie ai quali creare uno spettacolo che è un po’ tra la commedia “Uomo e galantuomo” di Eduardo de Filippo e Rumori fuori scena”.

E proprio il meccanismo del “teatro nel teatro” sarà la chiave vincente di “un’altra serata di arte pura che l’Oda donerà al suo pubblico. Per organizzare una stagione teatrale, dopo tutto quello che abbiamo passato in questi anni a causa della pandemia, per rimettersi di nuovo in gioco, ci vuole tanto coraggio e l’amico Peppe Piromalli ne ha molto perchè come tanti imprenditori della cultura, non si è arreso e per amore della sua città e dell’arte, è andato avanti superando molte difficoltà. Non vediamo l’ora di varcare la porta del Cilea ma anche, di ridere e stare bene insieme a tutti voi” – conclude il vulcanico Sarcinelli.