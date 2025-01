Castrovillari: “Concerto dell’Epifania” a cura della Scuola di Musica “F. Cilea”

“Ce l’abbiamo fatta – così esordisce felice Padre Antonio Caruso, Parroco della Chiesa di San Francesco di Paola – abbiamo raggiunto la somma per comprare la nuova statua di San Francesco da porre con rinnovata gioia sul nostro altare. Ringrazio tutti i cittadini e i Fedeli con tutto il mio cuore per aver dato il proprio contributo e ringrazio la Scuola di Musica “F. Cilea” che ha sostenuto da sola le spese e offerto un meraviglioso concerto a coronamento del raggiunto scopo benefico; un concerto dal vivo bello, coinvolgente come pochi e particolarmente toccante”. Stiamo infatti parlando del concerto svoltosi Domenica 5 Gennaio 2025 nella centrale Chiesa di San Francesco, subito dopo la Santa Messa, che ha contribuito alla raccolta di fondi per l’acquisto della nuova statua di San Francesco di Paola. C’è da dire infatti che l’attuale statua presente sull’Altare della Chiesa è in legno e che negli anni è andata ovviamente deteriorandosi sempre di più. “La prossima statua sarà in ceramica – ci riferisce sempre Padre Antonio – che sarà sicuramente molto più resistente e duratura nel tempo, così da risplendere con rinforzata gioia e rinnovata fede sul nostro altare”. L’evento è stato introdotto da Leonardo Saraceni, direttore della Scuola di Musica “F. Cilea”, che ha inteso invitare per l’importante occasione alcune delle voci più rappresentative del Bel Canto lirico, vincitrici dell’International Prize Music in the World, che la Cilea organizza a Roma già da alcuni anni presso l’Aula Magna della Università. Si è trattato dei Soprani: Hyelin Han, Seungyeon Ko, Veronica Mancini e Seungju Hong, accompagnate al pianoforte dal Mezzosoprano Taeri Kim. A coordinare l’evento, il Soprano Iole Saraceni, figlia d’arte, docente di Canto Lirico e Pop presso la “F. Cilea”, che ha selezionato per il concerto alcune tra le più belle e significative arie del panorama musicale operistico e religioso. Le live performances sono state semplicemente fantastiche, stando ai commenti felici e gioiosi del pubblico presente, tutti palesemente concordi nell’affermare che le artiste hanno suscitato emozioni attraverso il loro bel canto che si è diffuso sommessamente e profondamente in ogni angolo della Chiesa e in ogni angolo del cuore delle persone, un bel momento, magico, dove la Musica ancora una volta è stato “l’anello di congiunzione fra te Dio” – “così mi diceva il mio maestro Luigi Roig quando ero piccolo” – ci riferisce Leonardo Saraceni.