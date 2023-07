A Corigliano Rossano la nona edizione di “Bosco in Musica”

Il prossimo fine settimana sarà all’insegna di Bosco in Musica, giunta alla nona edizione. La manifestazione organizzata da Maria Toscano, Cesare Renzo e Lorenzo Cara in collaborazione con le Pro Loco di Corigliano-Rossano ed il sostegno dell’Amministrazione comunale, per questa edizione raddoppia date. Appuntamento previsti per sabato 08 luglio in località il Cerro e domenica 09 luglio in località Finaita.

Ecco il programma con gli orari:

08 Luglio 2023 Località Cerro A.U Corigliano

Ore 20,00 Raduno – ore 20,30 inizio passeggiata

Passeggiata nottura con Concerto Finale

Dialoghi nel Bosco

Violino – Piero Gallina

Fisarmonica – Antonio Macaretti

Degustazione “cuddureddi” a cura della Proloco.

Assaggio olio presidio Slow Food Produttori della Comunità Dolce di Rossano.

09 Luglio 2023 ore 20,00 Località Finaita A.U. Rossano

Ore 20,00 Raduno – ore 20,30 inizio passeggiata

Passeggiata nottura con Ensemble Finale

Alessandro Castriota Scanderbeg (tastiera e voce)

Carmine Mazzotta ( Chitarra e Voce)

Raffaella Maritato (Danze)

Marilù Brunetti (Voce)

Antonio Macaretti (Fisarmonica)

Pino Salerno (Mandolino)