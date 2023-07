“Exit. Deviazioni in arte e musica”: al Castello Normanno Svevo di Cosenza, le performance di Walter Ricci e Fabrizio Bosso

“Ho conosciuto Nat King Cole attraverso le sue interpretazioni ed è stato amore al primo ascolto, ma vederlo in tv recitare e cantare mi ha totalmente rapito al punto di considerarlo un modello di riferimento per la mia carriera artistica.” Afferma Walter Ricci. “È stato doveroso quindi, omaggiarlo attraverso la produzione di un disco in vinile registrato dal vivo in studio nel rispetto totale dei canoni del tempo”. Nasce con queste premesse l’omaggio a Nat King Cole, uno dei pianisti jazz più conosciuti al mondo. Le sue esibizioni e i suoi dischi lo hanno trasformato in un modello inimitabile di una musica che va ben al di là dei confini jazzistici.

Il tributo a questo colosso della musica jazz è stato guidato sul palco del Castello Normanno Svevo di Cosenza da due tra le più interessanti personalità artistiche del nostro Paese. Walter Ricci, vincitore del “Premio Nazionale Massimo Urbani” nel 2006 e il trombettista di chiara rilevanza internazionale Fabrizio Bosso che, per l’occasione, si unisce all’ensemble con le sue sortite solistiche, i suoi acuti sorprendenti e i suoi lunghi fraseggi dall’inesauribile fantasia. Due eclettici che negli anni ha instaurato un rapporto di amicizia, collaborazione e sostegno reciproco ed il cui risultato ha regalato al pubblico di Exit emozioni e divertimento, anche attraverso momenti di interazione. Ad accompagnare Ricci, inoltre, Dario Rosciglione al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria, due grandi musicisti amici da sempre, la cui sintonia ha accompagnato il pubblico nell’esplorazione del repertorio sempreverde dell’eclettico Cole a partire dal grande classico “L-O-V-E”.

Il concerto ha chiuso il mese di giugno del Festival Exit – prodotto e ideato da Piano B – che continua la sua programmazione fino a settembre tra il Castello Normanno Svevo di Cosenza ed il Quadrato Compagna di Corigliano Rossano loc. Schiavonea (Cs) palte rima di spostarsi a San Lorenzo Bellizzi nel cuore del Parco Nazionale del Pollino: (5 Luglio) Re Pipuzzu fattu a Manu feat. Orchestra, una co-produzione con la compagnia Scena Verticale; (11 Luglio) Musical of the night – Brodway e altre storie, in co-produzione con la compagnia Rosso Simona; (15 Luglio) Lasciate ogni menata voi che entrate con Maurizio Lastrico; (21 Luglio) “Tango – La Evolution del tango” in collaborazione con la compagnia internazionale di Tango87100 del M° Ciccio Aiello; (23 Luglio) Stefano Bollani in Piano Solo; (25 Agosto) Exit & Friend (26 Agosto) Exit up to the Mountains; (6 Agosto) Barbascura X in Amore Bestiale tour; (1 Settembre) Emozioni – Viaggio tra le canzoni di Battista e Mogol con Mogol e Gianmarco Caroccia.

Per la qualità dell’offerta e la pluralità delle espressioni artistiche, l’innovazione, la qualificazione delle competenze, l’interazione tra lo spettacolo dal vivo e la filiera culturale, educativa e del turismo messe in campo da Piano B il Festival è riconosciuto dal Ministero della Cultura a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo e dalla Regione Calabria a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 e promosso dal brand Calabria Straordinaria.

