Frascineto (Cs), in 5mila al campo “Brogna” per il concerto di Cecè Barretta

Cecè Barretta illumina la notte di San Pietro e Paolo a Frascineto. Più di 5mila persone per il cantautore crotonese che ieri sera si è esibito in un gremito campo sportivo “Brogna”. Nella piccola cittadina arbëreshe appassionati e fan da ogni angolo della Calabria del nord-est.. Soddisfatta l’Amministrazione comunale per l’ottima riuscita e organizzazione dell’evento.

«Ieri sera Frascineto – dichiara il vice sindaco Angelo Prioli – ha dimostrato di essere una cittadina al passo con i tempi, capace di poter affrontare anche l’organizzazione di grandi eventi. La gestione di 5mila persone che hanno potuto godere di un momento musicale emozionante e coinvolgere in totale serenità e sicurezza è sicuramente merito di una perfetta organizzazione resa possibile grazie al grande lavoro di squadra fatto dall’Amministrazione comunale insieme alle ditte del paese e agli sponsor che non hanno fatto mancare il loro supporto anche economico all’organizzazione della festa patronale. Un ringraziamento particolare a tutti i dipendenti comunali e al corpo della Polizia municipale che, congiuntamente alle Forze dell’Ordine, hanno garantito la perfetta riuscita della serata».

A fare da cornice al concerto di Cecè Barretta, in una fresca serata di inizio estate, oltre ad un bellissimo cielo stellato c’erano anche gli stand enogastronomici che sono stati la vera anima della festa. «La costante e incessante valorizzazione delle tradizioni locali – sottolinea il sindaco Angelo Catapano – rappresenta un must dell’azione amministrativa. Ecco perché, di fianco al più classico fast food, quest’anno abbiamo voluto che si proponessero ai visitatori e agli ospiti che ieri hanno invaso Frascineto anche alcune delle pietanze tipiche della nostra cultura. Grazie – conclude il Primo cittadino – a quanti ci sono stati e hanno partecipato regalandosi e regalandoci una notte di gioia e di vera festa».