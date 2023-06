“Baby”, in arriva il nuovo singolo di SMadri

Il 30 Giugno 2023 esce, su tutti gli store digitali, Baby: il singolo di SMadri, pseudonimo di Simone Madrigrano, artista calabrese nato a Cosenza. Si approccia al mondo della musica con l’hip hop e, ispirato dai suoi idoli, inizia in tenerissima età a scrivere canzoni. A 13 anni pubblica i primi brani e comincia parallelamente a frequentare le gare di freestyle. Entra successivamente in contatto con Blodi4 (artista Comasco), con cui nasce un connubio artistico fondamentale per il suo esordio.

Nel 2018, SMadri si avvicina alle Officine 33 Giri, iniziando la sua collaborazione con l’artista e produttore Joe Santelli. Nel maggio 2023, questa collaborazione si consolida e porta alla produzione del suo primo singolo: “Baby”.

Baby è una canzone fresca, dai tipici richiami estivi. Scritto in una notte d’estate, il brano è ispirato da eventi personali.

Registrato interamente presso le Officine 33 Giri di Cosenza, il brano ci parla di un amore estivo e dei suoi tratti romantici e sensuali. Nel testo si ricorre a un simbolismo efficace che con semplicità consente di associare le immagini alle parole che si ascoltano.

Grazie agli arrangiamenti di Joe Santelli il pezzo suona contemporaneamente fresco e malinconico: musicalmente appartenente ad un genere moderno che fonde trap ed hip hop ma che, a differenza di quanto accade in questo genere, contiene al suo interno strumenti interamente suonati dallo stesso produttore ed arrangiatore. Si tratta, quindi, di un progetto che scavalca il beatmaking per rispondere alla precisa esigenza artistica di creare dalla propria mente le sonorità giuste per il brano.

Il ritornello è ispirato ad uno dei brani più famosi di Justin Bieber, artista/guida del giovane cantante cosentino.

