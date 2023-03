Cassano allo Ionio: il 12 marzo Paolo Conticini in scena con “La prima volta”

Prossimo appuntamento con la Stagione Teatrale di Cassano, organizzata dall’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Gianni Papasso, con la Creativa eventi culturali srl di Andrea Solano, che ne è anche direttore artistico, domenica 12 marzo, con inizio alle ore 21:00, con lo spettacolo “LA PRIMA VOLTA” di e con Paolo Conticini e Luigi Russo. La regia è firmata da Luigi Russo. Per la prima volta, Conticini calca il palcoscenico del Teatro Comunale di corso Garibaldi. Il poliedrico artista pisano, tra un aneddoto e l’altro, legge e racconta le sue prime volte nel rapporto con la famiglia, gli studi, i suoi primi lavori, poi l’incontro con Christian De Sica a 23 anni, che gli ha dato la possibilità di esprimersi come attore.

Tale opportunità, rappresenta per Paolo solo l’inizio di un percorso artistico in continua evoluzione, ricco di soddisfazioni nel cinema, in tv e in teatro. Nella performance teatrale, l’artista traccia un breve e ironico bilancio di un uomo che a cinquant’anni ha imparato a fare della sua esistenza ciò che ha sempre sognato, e a metà del suo cammino sceglie con coraggio di condividere le sue esperienze, i suoi errori e giocare a fare progetti per il futuro, perché consapevole che nella vita niente è facile ma nulla è impossibile. Coincidenze incredibili, infatti, che narrano cose credibili. Congiunzioni astrali favorevoli che hanno determinato eventi unici. Nel corso dello spettacolo, Conticini confida al pubblico le sue insicurezze, mostra le sue paure e le sue fragilità, permettendo di vedere cosa c’è dietro l’immagine dell’attore bello e atletico.

Divertenti, poetiche, drammatiche esperienze che ci fanno riflettere su quanto è sorprendente la vita. L’artista si accompagna con la chitarra per eseguire alcune canzoni che hanno un significato particolare nel suo mondo e che confermano la sua alta professionalità e le sue doti di artista elegante, simpatico e divertente che riesce ad emozionare il pubblico.