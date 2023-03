I Rhomanife sempre speciali con i loro eventi

Per il loro particolare messaggio d’amore, per la qualità della musica e degli eventi, ormai i Rhomanife hanno raggiunto una notevole popolarità pur essendo indipendenti e veri alternativi al sistema musicale mondiale, non si adeguano alle mode tenebrose e decadenti, ma bensi le contestano producendo musica reggae live, che produce allegria nei cuori e vibrazioni positive. Nel frattempo la band si sta preparando per il tour 2023, l’uscita del nuovo video e del nuovo singolo. Seguite la band, anche sui social. Tante benedizioni, pace ed amore dai Rhomanife. I prossimi appuntamenti dei Rhomanife: sabato 11 marzo I Rhomanife presso il Diamond, Love Reggae Party, Roggiano Gravina Calabro Cosenza, dancehall. Venerdì 17 marzo Almagazzino di Francavilla Fontana. Sabato 18 marzo Margaret Club soundsystem Giovinazzo. Domenica 9 aprile Rhomanife band al Bowling San Donaci. Lunedì 10 aprile Pasquetta in the Space, Quasano.