Il dj e produttore belvederese Gabry Sangineto ospite a “Casa Sanremo The Club”

Gabry Sangineto, Dj e Produttore discografico di Belvedere Marittimo (CS), sarà ospite dell’evento “Casa Sanremo The Club”, il luogo dove si incontrano i discografici, i produttori, i giornalisti di settore, i critici musicali, i DJ’s, gli addetti ai lavori e principalmente tutti gli Artisti in gara al Festival in occasione dei loro Showcase.

Un momento esclusivo di promozione e riconoscimento (in ambito nazionale) del proprio progetto musicale e del proprio operato artistico.

I suoi dischi e i suoi remix sono stati rilasciati su label come: Universal Music, Emi, Sirup Music, Whore House, Tommy Boy Records, Ministry Of Sound, Armada Music, Kult, PornoStar Records, Juicy Music, D: Vision e molte altre.

Gabry ha remixato nomi come: Tara McDonald, Ultra Natè, Martha Wash, Joy Malcolm, CeCe Rogers, Terri B!, Black Box, Cozi, Hazel Fernandez, Adam Clay, Sandy B, Danzel, 2 In A Room, StoneBridge, Syke’n’Sugarstarr, Alexandra Prince, Sharon May Linn, Funky Junction, Outwork, Provenzano Dj, Casino Royale, Paola & Chiara, Dolcenera e tanti altri.

Gabry si esibirà insieme ai suoi soci, deejay e produttori internazionali, Sergio Matina & Mauro Pagany.

L’evento si svolgerà al Palafiori di Sanremo (la location di Casa Sanremo) e vedrà ospite Gabry Sangineto martedì 7 Febbraio 2023, il primo giorno del Festival.

I responsabili dell’evento sono Gianpiero Xp, Gigi Squillante & Davide Vignes.