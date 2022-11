Cosenza: riparte domani, 5 novembre, la seconda stagione concertistica di Cultura in Voce

Si inizia il 5 novembre con il primo appuntamento della Rassegna “Note tra i Luoghi della Cultura di Cosenza”, IL SETTECENTO DI MOZART, che si terrà alle ore 18,30 presso il prestigioso Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Cosenza. Protagonisti il Telesio String Quartett (Violino Primo Manuel Arlia, Violino Secondo Simona Castiglione, Viola Giuseppe Pisciotta, Violoncello Fausto Castiglione) e il clarinettista Francesco Algieri, musicisti di calibro internazionale provenienti dalle orchestre più prestigiose del panorama nazionale. In questa occasione la Direttrice Artistica Giulia Luigia Tenuta presenterà il ricco cartellone della rassegna che vedrà appuntamenti variegati ed ospiti di calibro nazionale ed internazionale, per un progetto vincitore del FUS triennale (2022/24) del Ministero della Cultura che vuole avviare un innovativo percorso culturale, ampliare “le competenze critiche” del fruitore e dell’ascoltatore e contribuire nello stesso tempo ad “internazionalizzare il territorio” con momenti di musica e cultura caratterizzati da una eccellente qualità artistica. La serata di sabato sarà dedicata al grande compositore viennese ed avrà inizio con l’esecuzione del Quartetto n. 19 in do maggiore k.465 divenuto celebre col soprannome di Quartetto «delle dissonanze» a causa della serie di false relazioni radunate nell’introduzione lenta (Adagio) con cui Mozart esordisce e che portarono nelle epoche successive a correzioni di zelanti censori dell’arditissimo piano tonale delle ventidue battute introduttive. A seguire il Quintetto in la maggiore per clarinetto K.581 “Stadler”, l’ultimo lavoro lasciato dal Cigno di Salisburgo rispetto ai vari Quartetti e Quintetti per strumento a fiato che rappresenta uno degli autentici capolavori di tutta la letteratura cameristica del compositore, in cui viene messo in luce il timbro dolcemente sensuale del clarinetto, la sua straordinaria estensione, le doti cantabili e quelle virtuosistiche. Biglietti di ingresso 5,00 euro disponibili presso biglietteria INPRIMAFILA, per info e prenotazioni Tel. 0984.795699 – culturainvoceaps@gmail.com