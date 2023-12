Il Natale, festa della gioia e della condivisione anche in musica: domani alle 21 al Teatro Comunale di Catanzaro lo spettacolo “Christmas Celebration”

Il Natale, festa della gioia e della condivisione, trova nell’armonia della musica un compagno ideale per esprimere e vivere l’essenza di questa stagione speciale. Celebriamo il Natale con la musica. Le melodie natalizie spesso evocano ricordi e suscitano emozioni profonde. La connessione emotiva con brani che fanno parte della tradizione natalizia contribuisce a creare un senso di comunità e appartenenza. Per questo domani sera, alle 21, è il momento giusto per lo spettacolo dal titolo “Christmas Celebration”, organizzato dal Teatro Comunale, nel centro del centro storico di Catanzaro.

Si esibiranno i cantanti dell’associazione “Oversound” e sul palco si succederanno anche gli allievi della scuola di danza Dream Ballet del maestro Gianmario Passanti, con le coreografie di Passanti, Mati Madia e Maria Caterina Lioi. Presenterà la serata Giulio Falbo.

L’associazione “Oversoud” – ideata e presieduta da Marilù Cilurzo – è attiva con grande passione e professionalità per offrire un’alternativa artistica per le persone di tutte le età creando uno spazio formativo e laboratoriale di canto, canto corale, preparazione ai casting e provini.

“Christmas Celebration”, quindi, perché celebrare il Natale con la musica non è solo una tradizione, ma un’esperienza che va oltre il semplice ascolto. È un mezzo per condividere, connettersi e immergersi nell’incanto di questa festività. Che si tratti di canti tradizionali, brani moderni o esibizioni dal vivo, la musica aggiunge un tocco magico alle celebrazioni natalizie.