Proroga per lavoratori Abramo CC, Antoniozzi: “Risultato importante, ma va trovata soluzione definitiva”

“Avere ottenuto una proroga di tre mesi da Tim per i call center è un risultato molto importante che va ascritto all’impegno del presidente Occhiuto e dell’assessore Giovanni Calabrese”. Lo afferma, in una dichiarazione, Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Abbiamo ottenuto ‘respiro’ – aggiunge Antoniozzi – e questo ci consentirà di lavorare insieme al Governo e alla Regione per trovare una soluzione strutturale rispetto alla quale richiamo tutte le forze politiche a un’unità di intenti. In questi tre mesi ci confronteremo con il management di Tim per arrivare a una soluzione definitiva ma è importante già avere ottenuto una prima proroga”. “Credo che sia un atteggiamento riformista – sostiene il vice capogruppo di Fdi alla Camera – lavorare insieme soprattutto quando si sono avute responsabilità di governo fino al recente passato: se vinciamo questa partita la vinciamo tutti e la vincono soprattutto 500 lavoratori che hanno diritti e dignità”.