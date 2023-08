Rêverie degli Ulivi: celebrata per il quinto anno consecutivo la nascita di Franco Costabile

Domenica 27 agosto, in occasione del 99° anniversario della nascita del poeta Franco Costabile, si è svolta a Lamezia Terme la V edizione dell’evento la Rêverie degli Ulivi, organizzato dal movimento culturale Dorian – la cultura rende giovani.

Giocando con il nome della prima raccolta poetica di Costabile – Via degli Ulivi – si è sostituito il termine “via” con “rêverie”, concetto caro al filosofo francese Gaston Bachelard, da intendere come uno stato dello spirito in cui l’io si abbandona completamente a ricordi e a immagini in una libertà simile a quella del sogno; la rêverie indica, però, un fenomeno della veglia e non del sonno.

Quasi un sogno ad occhi aperti, quindi, vissuto ripercorrendo i passi di Franco Costabile.

L’evento, fortemente voluto da Giovanni Mazzei presidente di Dorian, è stato caratterizzato da due momenti distinti.

La prima parte è stata interessata dalla realizzazione del reading Per altri sentieri, scritto e interpretato da Giovanni Mazzei.

La narrazione ha dato modo agli spettatori di conoscere la vicenda biografica di Costabile, di ascoltare le caratteristiche della sua poesia e di conoscere i giudizi critici letterari sul poeta nativo di Sambiase, oltre che – ovviamente – di ascoltare le letture delle poesie costabiliane. Il flusso della tensione narrativa è stato esaltato dalle chitarre elettriche di Davide Mazzei, che non si è limitato a un mero tappeto musicale, bensì ha eseguito dei brani originali realizzati ad hoc per la serata, i quali hanno amplificato e suggellato il contenuto emozionale delle poesie.

Nella seconda parte della serata è stato riprodotto il film I passi sulla testa, liberamente ispirato agli ultimi giorni di vita di Franco Costabile. Il film girato alla fine degli anni Ottanta da Francesco Caligiuri, con soggetto di Caligiuri e Iacopetta, è stato anche un modo per osservare il fervore artistico che orbitava un tempo intorno al Costabile e che appare da tempo latente.

Si dichiara soddisfatto Giovanni Mazzei, organizzatore dell’evento: «Sono contento del successo di questa serata: è sempre una nuova emozione di gioia ritrovarsi per parlare di Costabile. Da cinque anni portiamo avanti in maniera indipendente il ricordo di Costabile nell’anniversario della sua nascita. Il prossimo anno si festeggeranno i 100 anni del poeta: come Dorian saremo in prima fila – insieme a quanti vorranno unirsi a noi – nell’organizzare qualcosa di bello per questa importantissima ricorrenza».