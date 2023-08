“Artie 5ive” in Concerto al Coolbay: una serata Imperdibile con il giovane Rapper emergente

Una fine estate scoppiettante quella che si vivrà il prossimo 31 agosto, presso il locale “Coolbay” di Gizzeria lido, a partire dalle ore 23.00, con l’esibizione dell’eclettico rapper emergente Artie 5ive, che porterà sul palco i suoi più grandi successi.

Dietro il nome d’arte di Artie 5ive si cela Ivan Arturo Barioli, giovane talento le cui radici artistiche affondano nel nome del nonno e nelle strade della sua zona di provenienza, il cui eco risuona nella sua arte. Un incrocio di culture, con origini tra l’Italia e la Sierra Leone, che si riflette nella sua musica.

In un’intervista esclusiva, Artie 5ive ha rivelato che è stato suo fratello a introdurlo nel mondo della musica, un percorso che ha avuto un inizio di passione ma senza quella indispensabile fiducia in sé stesso e nella capacità di emergere come rapper di successo. Un lungo percorso dunque, di maturazione umana quanto artistica.

Le sue fonti d’ispirazione musicali attingono principalmente dalla scena italiana, prendendo spunto da nomi come Club Dogo e Achille Lauro, che hanno plasmato il suo stile unico.

L’ascesa di Artie 5ive è stata catalizzata dal suo primo featuring nel brano “READY 4 WAR”, realizzato nel 2023 insieme a Rondo Da Sosa. Questa collaborazione ha fatto brillare i riflettori su di lui, accendendo la curiosità del pubblico verso questo giovane artista che ha conquistato l’attenzione persino di uno dei rapper più discussi dell’attualità. Una serata quale esperienza indimenticabile, che lascerà spazio ad emozioni e vibrazioni uniche.