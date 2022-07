Martirano Lombardo: i fisarmonicisti Rosario e Giovanni Chieffallo in concerto

Venerdì 29 luglio alle ore 21 in piazza Matteotti a Martirano Lombardo, si terrà un con concerto dei fisarmonicisti Giovanni e Rosario CHIEFFALLO.

L’evento musicale, organizzato dalla Pro Loco di Martirano Lombardo, nell’ambito delle manifestazioni estive, è stato possibile grazie al Maestro Alfredo Chieffallo, direttore della Banda Musicale del Savuto, con il sostegno dell’associazione Amici della Musica di San Mango d’Aquino e con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Martirano Lombardo.

Giovanni e Rosario CHIEFFALLO, già affermati musicisti con numerose partecipazioni a concorsi musicali, si esibiranno presentando un repertorio di musica classica così articolato:

Giovanni CHIEFFALLO

• John Gart: 1721/1810 – Scherzo

• Domenico Scarlatti: 1685/ 1757 – Sonata K. 416; K:116

• Frank Angelis: 1962/ – Boite à rythme

• HenrykWieniawski: 1835/ 1880 – Scherzo-tarantella

Rosario CHIEFFALLO

• Vl. Zolotaryov (1942/1975) – Il monastero di Firaponte

• Domenico Scarlatti (1685/1757) – Sonata K. 115

• Franck Angelis (1962) – Amalgame

• J.S. Bach (1685/1750) – No. 5 in D Major, BWV 850

Curriculum Giovanni CHIEFFALLO

Giovanni Chieffallo, classe 2004, intraprende gli studi musicali sin da giovanissimo presso l’Istituto Artistico Musicale Diesis di Cosenza, approda nell’anno 2017 nella classe di Fisarmonica del M° Mario Stefano Pietrodarchi del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, dove oggi frequenta i Corsi Accademici di primo livello di Fisarmonica.

Gli studi con il M° Mario Stefano Pietrodarchi sono stati un vero trampolino di lancio.

Partecipa al 4° concorso internazionale di musica “Gustav Mahler” di Trebisacce CS, classificandosi 1° della sua categoria, e nel 2021 partecipa al 17° Concorso Internazionale di Fisarmonica di San Vincenzo la Costa (CS) classificandosi 1° assoluto nella sua categoria.

Nel 2021, in occasione del centenario del “Macerata opera festival” e del 75° anniversario di Pigini Fisarmoniche si esibisce con il soprano Estíbaliz Martyn all’evento “100 Accordions”, diretto dal celebre direttore d’orchestra Enrico Melozzi.

Nel 2022, inaugura “Capitale del libro” Ivrea (TR), esibendosi in un ensemble di fisarmoniche

Ha frequentato diverse Master Class, tra le quali, quella con il M° Yuri Shishkin, il M° Luca Colantoni, il M° R. Sviackevicius e il M° E. Cherkazova.

Partecipa a varie manifestazioni musicali esibendosi come solista.

Curriculum Rosario CHIEFFALLO

Rosario Chieffallo, classe 2003, intraprende gli studi musicali sin da giovanissimo presso l’Istituto Artistico Musicale Diesis di Cosenza, approda nell’anno 2017 nella classe di Fisarmonica del M° Mario Stefano Pietrodarchi del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, dove oggi frequenta i Corsi Accademici di primo livello di Fisarmonica.

Gli studi con il M° Mario Stefano Pietrodarchi sono stati un vero trampolino di lancio.

Partecipa al 4° concorso internazionale di musica “Gustav Mahler” di Trebisacce CS, classificandosi 1° della sua categoria, e nel 2021 partecipa al 17° Concorso Internazionale di Fisarmonica di San Vincenzo la Costa classificandosi tra i primi della sua categoria.

Nel 2021, in occasione del centenario del “Macerata opera festival” e del 75° anniversario di Pigini Fisarmoniche si esibisce con il soprano Estíbaliz Martyn all’evento “100 Accordions”,diretto dal celebre direttore d’orchestra Enrico Melozzi.

Ha frequentato diverse Master Class, tra le quali, quella con il M° Yuri Shishkin, il M° Luca Colantoni, il M° R. Sviackevicius e il M° E. Cherkazova.

Partecipa a varie manifestazioni musicali esibendosi come solista.