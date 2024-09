Rassegna “Un mare da amare” a Reggio Calabria: domani la proiezione di “Seaspiracy”

Domani, giovedì 5 settembre, si rinnova l’appuntamento con la rassegna cinematografica “UN MARE DA AMARE”, una selezionata kermesse dell’estate reggina, per l’ultimo incontro presso il suggestivo waterfront della Lega navale di Pellaro in via Lungomare di Pellaro.

Il film in proiezione, “Seaspiracy”, è un documentario intenso sullo sfruttamento delle risorse, un attento esame sull’industria della pesca, insostenibile dal punto di vista ambientale, sanitario e sociale.

Vi aspettiamo, per esplorare insieme all’associazione marina Deep Seas, in collaborazione con Fare Eco e la Lega Navale Sezione Reggio Calabria Sud, le profondità degli abissi e le incredibili creature che vi abitano.

Sono in preparazione altri appuntamenti per l’autunno all’insegna del mare e del suo affascinante mondo da scoprire.