La Primavera del Cinema Italiano Film Fest: sabato la cerimonia di consegna del Premio Federico II al Cinema Citrigno di Cosenza

Louis Garrel, Laura Morante, Isabella Ragonese, Giampaolo Morelli e Vinicio Marchioni saranno gli ospiti dell’ultima serata de “La Primavera del Cinema Film Fest – Premio Federico II”, che si terrà sabato 28 settembre, alle ore 20.00, al Cinema Citrigno di Cosenza.

Intervistati dal giornalista Rai Massimo Proietto, ci racconteranno ciò che avviene dietro la macchina da presa, le esperienze sui set, aneddoti e curiosità sulla loro vita professionale.

C’è grande attesa per l’arrivo dell’attore, regista e sceneggiatore francese Louis Garrel. Cresciuto in una famiglia intrisa di arte e cinema, figlio del regista Philippe Garrel e dell’attrice e regista Brigitte Sy, suo nonno, Maurice Garrel, era un attore acclamato, ha iniziato a lavorare fin da piccolo. A sei anni esordisce come attore nel film del padre “Les baiers de secours“, per poi studiare recitazione e diplomarsi al Conservatorio nazionale superiore di Arte Drammatica di Parigi.

È uno dei volti più amati del cinema europeo, nel 2003 con “The Dreamers” di Bernardo Bertolucci, arriva il successo internazionale, nel 2005 recita nel film “Les amants régulier” vincendo il Premio Cesar. E ancora: recita in “Sant Laurent”, “Il mio Godard”, “Little Woman”, “L’ufficiale e la spia” di Roman Polanski e “Rifkin’s Festival” di Woody Allen, “Le Vele Scarlatte” di Pietro Marcello, “L’Ombra di Caravaggio” di Michele Placido, “I tre Moschettieri” nel 2023. Numerosi i film che l’hanno visto protagonista nel corso degli anni e dal 2008 Garrel passa dietro la macchina da presa per iniziare la sua carriera anche da regista. Con il film “L’Innocente” – quarto film da regista – ha vinto il Premio César 2023 per la Migliore attrice non protagonista (Noémie Merlant) e per la Miglior sceneggiatura originale.

A ideare la manifestazione, sostenuta dalla Fondazione Calabria Film Commission, Giuseppe Citrigno, presidente Anec Calabria, e il direttore artistico Massimo Galimberti.