“Ciak si beve!”, successo per la rassegna cinematografica a Badolato

Alla discussione ha apportato un valore aggiunto l’artista e filologo Antonio Tropiano che ha fatto un intervento provocatorio, rompendo con la ‘grammatica dell’attesa’ e con l’utopia della memoria e della nostalgia tipicamente tetiana. La tematica relativa alla potenziale ri-abitazione dei piccoli paesi è complessa e forse la chiave di volta rigenerativa sta nella creazione della condizione prioritaria della riconquista del tempo, del proprio tempo, della ricerca dell’autentica e pura lentezza e di un certo stile di vita mediterraneo che rompe con le ormai superate dinamiche narrative della Calabria e propone e rivendica più che un’attesa, più che un continuo aspettare, una vera e propria propensione pragmatica alla ‘spettanza’ (ciò che ci spetta!) con nuovi bisogni da soddisfare, verso l’essenziale e con l’abbandono del superfluo. Un pensiero, quello dello scultore Tropiano, nato dal proprio essere e dalla propria esperienza personale e professionale, ed il cui animo – dopo tanto peregrinare in giro per l’Italia – ha di nuovo trovato dimora in Calabria, a Santa Caterina dello Ionio, in campagna tra arte, filosofia, ricerca, lentezza e natura. All’intervento di Tropiano ha fatto sponda Guerino Nisticò parlando di nuove comunità e testimoniando cosa c’è in atto proprio a Badolato, ormai da anni, con il lento processo di rivitalizzazione che caratterizza il borgo e con la sua graduale ed interna composizione di una nuova comunità multiculturale e multireligiosa in cui si intrecciano storie di “restanze, ritornanze e nuove arrivanze” e che continuano ad alimentare una reale chanche di sopravvivenza per il piccolo paese e per la sua stessa comunità. La discussione di comunità ha coinvolto anche tanti ospiti italiani e stranieri presenti alla proiezione ed altresì Turi Caminiti, con importanti spunti di riflessione rispetto all’attuale sistema politico-economico contemporaneo e modello di produzione e profitto che hanno depredato il Sud, svuotandolo e desertificandolo. Turi è, assieme a tanti altri amici badolatesi tra cui il compianto Totò U Pirri (ricordato spesso durante la due-giorni di rassegna), l’ideatore della rassegna “Ciak si beve!” fin da metà degli anni ’90 e proprietario – assieme ai propri figli e genitori – dello storico “catojo” che ha dissetato le menti dei tanti partecipanti alla due-giorni di cinema, offrendo loro del buono vino prodotto a Badolato nel rispetto della migliore tradizione contadina locale.

In chiusura il regista Luca Calvetta, ringraziando tutti e tutte per la straordinaria serata, ha infine dichiarato: “Durante la proiezione, in certi istanti, si può credere che il film non sia quella riflesso sullo schermo, ma tutto ciò che lo circonda, la piazza, i lampioni del borgo, le scalinate che si inerpicano. La sagoma di chi ti siede accanto. Quando poi finisce la proiezione, arriva la certezza che lo spettacolo stia prendendo forma in quel preciso momento, nei volti, nelle voci. E si sente di appartenere da sempre alla famiglia di chi crede nell’arte, nel cinema, nell’umanità resistente. Magari scambiandosi un bicchiere di buon vino. A Badolato, mondo”.