Campagna B4LOVE promossa dalla Lega Serie B contro la violenza sulle donne: Elena Sodano riceve il Pallone Rosso dall’US Catanzaro

Nell’ambito della campagna B4LOVE, promossa dalla Lega Serie B in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, venerdì 21 novembre, l’imprenditrice sociale catanzarese Elena Sodano ha ricevuto l’iconico Pallone Rosso, simbolo dell’iniziativa che promuove protezione e tutela dei diritti delle donne.

Durante la 13ᵃ giornata di campionato presso lo Stadio Nicola Ceravolo, il presidente dell’US Catanzaro, Floriano Noto, ha conferito il riconoscimento alla fondatrice della Fondazione Ra.Gi. nonché ideatrice di CasaPaese, borgo-residenza per persone con demenza, riconosciuto a livello nazionale come progetto di cura e dignità.

Un gesto di grande sensibilità e responsabilità sociale che, oltre a sollecitare l’attivazione collettiva e la costruzione di relazioni fondate su consapevolezza e rispetto, riconosce l’impegno incessante della realtà catanzarese, quotidianamente al fianco di persone fragili, delle loro famiglie e della comunità.

“Questo riconoscimento ci onora perché arriva da una società sportiva che rappresenta il nostro territorio, la nostra storia, i nostri valori e la nostra passione. Ogni giorno lavoriamo per tutelare la dignità che non è negoziabile, dimostrando che la cura non è soltanto un atto sanitario, ma deve essere un impegno comunitario, culturale, civile e umano. È stato bello vedere che il calcio accoglie questo appello scegliendo di farsi comunità e diventando megafono di diritti, rispetto e inclusione” commenta Sodano ringraziando il presidente dell’US Catanzaro, Floriano Noto, il direttore Paolo Morganti e l’addetto stampa Davide Lamanna per l’accoglienza riservata da parte di tutto il mondo giallorosso.