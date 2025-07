AC Siderno: scelto il nuovo responsabile della sua Scuola Calcio

L’AC Siderno è entusiasta di annunciare l’arrivo di Raffaele Stilo come nuovo responsabile della sua Scuola Calcio. Siamo orgogliosi di poter contare sulla sua competenza e sulla sua grande passione per il calcio, qualità ulteriormente rafforzate dal recente superamento dell’esame per Direttore Sportivo presso l’Accademia Italiana Calcio.

“Stiamo crescendo e avevamo bisogno di una figura come lui per fare il salto di qualità,” ha dichiarato il Presidente Tommaso Costa. “Quest’anno, inoltre, disputeremo la categoria Esordienti. Dopo aver iniziato lo scorso anno con 32 bambini, abbiamo raggiunto quota 90 iscritti. Questo significa che i genitori si fidano di noi e del nostro lavoro.”