Domenica a Locri arriva la capolista Segato Under15 FEM

Domenica 22 dicembre alle ore 15.00 presso le mura del G.R. Macrì andrà in scena un match importante per le nostre ragazze e per la nostra squadra, sbarca a Locri la prima in classifica, ovvero la Segato.

La società reggina (affiliata Juventus da anni) sta spadroneggiando in campionato avendo anche nella sua rosa a due atlete di grande livello che sono nel giro della nazionale di categoria. Sarà sicuramente un bel test per la squadra di mister Carlo Alia, ove l’esperienza delle ragazze passa anche da queste partite.

Intanto per il piccolo lavoro profuso in questi mesi si registra anche una piacevole sorpresa in casa locrese, infatti Sofia D’Amico (classe 2010) e Caterina Trimboli (classe 2011) sono state convocate per uno stage sabato 21 dicembre a Cosenza per la selezione territoriale “Magna Grecia” nazionale under 15 femminile Calabria/Basilicata/Campania. Sarà sicuramente un’esperienza importante per le ragazze che porterà ancora più valore al cammino di crescita della nostra squadra.

Si sta cercando a piccoli passi di costruire una realtà valida ed importante nel territorio, ci sono tante appassionate a cui rinnoviamo l’invito di avvicinarsi alla squadra entrando a far parte della nostra famiglia, con questo crisma la società amaranto ha voluto festeggiare in Natale insieme con una cena in spirito natalizio per consolidare e costruire maggiormente il gruppo del presente e del futuro.