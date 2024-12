Reggina-Sancataldese, i convocati di Trocini: ancora out Dall’Oglio e Rosseti

Una Reggina uscita indebolita dalla sessione dicembrina di calciomercato, si appresta a ricevere la Sancataldese al “Granillo” per l’ultimo turno del girone d’andata in Serie D girone I. Mister Trocini ritrova Cham e Laaribi, ma lascia a casa altre pedine.

Out per infortunio l’attaccante Renelus ed il difensore Ingegneri: vista la cessione di Bonacchi, restano a disposizione solo Adejo e Girasole come centrali. Altra esclusione per Dall’Oglio e Rosseti, da tempo ai margini del presunto progetto. Questi i convocati di Trocini per Reggina-Sancataldese, fischio d’inizio domenica alle 14:30:

Portieri: Lagonigro, Martinez

Difensori: Adejo, Aluisi, Cham, Girasole, Giuliodori, Vesprini

Centrocampisti: Barillà, Forciniti, Laaribi, Ndoye, Porcino, Salandria, Urso

Attaccanti: Barranco, Curiale, Grillo, Perri, Provazza, Ragusa